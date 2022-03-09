Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bugün Türkiye'ye gelecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün Türkiye'ye geleceğini açıkladı.
TASS haber ajansında yer alan ve Rusya Savunma Bakanlığı'nı kaynak gösteren haberde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile görüşme gerçekleştirmek üzere bugün Türkiye'ye geleceği ifade edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisi, Lavrov ve Kuleba arasında gerçekleşecek olan üçlü görüşmenin yarın Antalya'da yapılacağını hafta başında açıklamıştı.
ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önceki gün, Antalya'da 10 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın katılacağı bir üçlü zirvenin yapılacağını duyurdu.
"Öncelikli amacımız çatışmaların durması. 12 bin vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik" diyen Çavuşoğlu, Antalya'daki kritik görüşmeye ilişkin "10 Mart Perşembe günü üçlü zirve yapacağız. İki tarafı da buluşturmak için yoğun açaba gösterdik. Bilahare Lavrov, Antalya'daki görüşmeye katılmaya hazır olduğunu söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da katılacağını bildirdi" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu ayrıca, çatışmaların bir an önce durmasıyla, kalıcı barış için iyi niyetle çaba göstermeyi sürdüreceklerini belirtti.
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