Gol sevinci siyasi bulundu: Kongolu futbolcunun sözleşmesi feshedildi!

Ruanda'nın Rayon Sports Futbol Takımı, attığı golün ardından "siyasi mesaj" verdiği gerekçesiyle Kongolu orta saha oyuncusu Heritier Luvumbu'nun sözleşmesini feshetti.

AA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 16:11
Gol sevinci siyasi bulundu: Kongolu futbolcunun sözleşmesi feshedildi!
Abone Ol google-news

Yerel basına yansıyan haberlere göre, Luvumbu'nun, 11 Şubat Pazar günü Police FC ile oynanan maçta serbest vuruştan golünü attıktan sonra sol eliyle ağzını kapatması ve eliyle nişan alması, Rayon Sports takımıyla yollarını ayırmasına neden oldu.

29 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin feshedilmesinin ardından ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne döndü.

İlk açıklamasında futbolcusunu kınayan Rayon Sports, ikinci bir açıklama yaparak, "Rayon Sports ve oyuncu Heritier Luvumbu, karşılıklı mutabakatla sözleşmenin feshi konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

Ruanda Futbol Federasyonu da "futbolda siyasi sembollerin veya kelimelerin kullanılmasının yasak olduğu" gerekçesiyle orta saha oyuncusuna 6 ay men cezası vermişti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasındaki gerilim geçen yıldan bu yana tırmanıyor. İki ülke birbirlerini, sınırları içerisindeki isyancılara destek vermekle suçluyor.


Heritier Luvumbu haberleri Rayon Sports haberleri Fesih haberleri

İlgili Haberler

Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!

Eyüpspor'da flaş ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!
Adanaspor'da ayrılık: 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından sözleşmesi feshedildi

Adanaspor'da ayrılık: 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!

Trabzonspor'da ayrılık: Sözleşmesi feshedildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı

Beşiktaş yeni transferini resmen açıkladı
UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…

UKOME’den yeni taksi kararı! İstanbul’a 1038 taksi geliyor…
Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...

Egzozdan çıkan beyaz duman ne anlama gelir? Başınız dertte olabilir...
Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!

Rusya’nın ChatGPT’si GigaChat tıp yeterlilik sınavını geçmeyi başardı!
İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor: 2 ayda yüzde 4.65...

İkinci el otomobil fiyatları düşmeye devam ediyor: 2 ayda yüzde 4.65...
Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda

Beşiktaş’ta Masuaku takımla idmanda
Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı! Evdeki yardımcısı son anda yayını kapattı...

Serdar Ortaç canlı yayında CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı! Evdeki yardımcısı son anda yayını kapattı...
Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor

Merkez Bankası’nın rezervlerindeki azalma devam ediyor