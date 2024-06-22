Mbappe'nin yüz maskesi takmasına neden izin verilmiyor?

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:02

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:03

Fransız futbolcu Kylian Mbappe Mbappe, geçtiğimiz hafta Avusturya ile oynanan EURO 2024 maçındaKevin Danso'nun omzuyla çarpışarak burnunu kırdıktan sonra Fransız bayrağıyla süslenmiş maskeyi takarken görülmüştü.

Maçın ilerleyen dakikalarında Avusturyalı futbolcu Danso ile kafa kafaya çarpışan Mbappe burnunu tuttu ve kanlar içinde kaldı.

PSG'den Real Madrid'e transfer olan forvet oyuncusu, sahayı kırık bir burunla terk etmek zorunda kaldı.

Mbappe, dün Hollanda'ya karşı oynanan maçta yedek kulübesinde kaldı. Mbappe'nin 25 Haziran'da Polonya ile oynanacak maçta sahaya çıkması halinde ise antrenman sırasında taktığı maskeyi takmasına izin verilmeyecek.

Bu durum, maçlar sırasında ne tür tıbbi ekipmanların giyilebileceğini kısıtlayan oldukça spesifik bazı UEFA kurallarına bağlı.

Kurallar, tıbbi ekipman giyilmesi gerekiyorsa, bunun tek bir renk olması gerektiğini açıklıyor.

Kuralda, "Oyun sahasında giyilen tıbbi ekipman tek renk olmalı ve takımın veya üreticinin tanınmasına izin vermemelidir" ifadeleri yer alıyor.