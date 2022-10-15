Bartın'da yaşanan facianın ardından Dünya liderleri ve temsilcileri taziye mesajları yayınladı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 16:15

Bartın’ın Amasra ilçesinde dün akşam kömür madeninde yaşanan grizu patlaması nedeniyle 41 işçi hayatını kaybetti. Facia ile ilgili olarak birçok ülke yöneticisi ve temsilcisi taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’nın Amasra’daki maden ocağı patlaması sebebiyle kendisini arayarak; üzüntü duyduğunu ve taziye mektubu göndererek başsağlığı ve dayanışma mesajı ilettiğini belirtti.

Yayınlanan diğer uluslararası mesajlar şöyle:

RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN

Bartın’da meydana gelen kömür madeni kazasının trajik sonuçları nedeniyle en derin taziyelerimizi kabul edin. Yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve arkadaşlarına samimi desteğimizi ve tüm mağdurlara acil şifa dileklerimizi iletmenizi rica ediyorum.

AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI CHARLES MICHEL

Türkiye Bartın’daki kömür madeninde yaşanan trajik can kayıplarından dolayı üzüntü duyduk. Sevdiklerini kaybeden ailelere ve bu felaket anında bir araya gelen tüm topluma taziyelerimi sunuyorum. Hayatta kalanlara ve kurtarma görevlilerine en içten dileklerimle.

FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI CATHERINE COLONNA

Bartın madeninde meydana gelen trajik kazanın ardından Türk halkına en içten taziyelerimizi sunarız. Sevgili Mevlüt Çavuşoğlu, Bartın'da yaşanan trajik kayıplar için en içten taziyelerimi sunarım. Hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaşıyorum.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI NIKOS DENDIAS

Türkiye’nin Bartın ilindeki kömür madenindeki patlamada yaşanan trajik can kayıplarından dolayı derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yazdığım mektupta taziyelerimi ilettim.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI ANN LINDE

Bartın'da bir maden ocağında meydana gelen patlamadan dolayı üzüntü içindeyim. Hayatını kaybeden madencilerin ailelerine en içten taziyelerimi sunuyor, kurtarma çalışmaları devam ederken yaralılara da acil şifalar diliyorum.

GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI ILIA DARCHIASHVILI

Türkiye'nin Bartın ilinde meydana gelen maden ocağındaki ölümcül patlamadan dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Dualarım, sevdiklerini kaybedenler ve bu trajediden etkilenenlerle. Türkiye hükümetine ve halkına bu zor günleri atlatma gücü diliyorum.

LİTVANYA DIŞİŞLERİ BAKANI EDGAR RINKEVICS

Bartın'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm yaralılara acil şifalar diliyorum.

DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİ DANNY ANNAN

Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybı olmasından derin üzüntü duydum. Ailelerine ve bölge halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.

İSVEÇ BÜYÜKELÇİSİ STAFFAN HERRSTRÖM

Bartın’daki trajik maden patlaması nedeniyle derin üzüntü içerisindeyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ

Bartın’da bir maden ocağında meydana gelen elim patlamada hayatını kaybedenlerden dolayı derin üzüntü duymaktayız. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

RUSYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm dost Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Geçmiş olsun Bartın. Kalbimiz sizinle.

FRANSA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamadan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Bartın, geçmiş olsun Türkiye.

İTALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Bartın'da meydana gelen maden ocağı patlamasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, bu acılı zamanda Türk halkının acısına ortak oluyoruz.

YUNANİSTAN BÜYÜKELÇİLİĞİ

Türkiye Amasra'da yaşanan acı iş kazası için Yunanistan'dan en içten taziyelerimizi iletiyoruz. Kurtarma çalışmalarının mümkün olan en iyi sonucu almasını diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle birlikte. Yaralılara acil şifalar diliyoruz.

FİNLANDİYA BÜYÜKELÇİLİĞİ

Bartın'da meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği korkunç maden kazası bizleri şoke etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mahsur kalanların en kısa sürede kurtarılmasını diliyoruz.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ

Bartın’da meydana gelen maden ocağı patlamasını üzüntüyle öğrendik. Kalbimiz bu zor zamanda Türkiye’nin yanında. Devam eden arama çalışmaları sonuncunda başka kayıplar yaşanmamasını, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

POLONYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU

Bartın’da yaşayan feci kaza nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz.

İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ MASLAHATGÜZARI AJAY SHARMA

Bartın’daki maden faciası nedeniyle derin bir üzüntü içindeyim. Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına sabır, yaralılara acil şifa diliyorum. Kurtarma çalışmalarının kısa zamanda olumlu sonuçlanmasını diliyorum.