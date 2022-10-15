İSİG raporu ortaya koydu: 'AKP'li yıllarda en az 1989 maden işçisi yaşamını yitirdi'
Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında 41 işçi yaşamını yitirdi. İş Sağlığı ve İşçi Meclisi Güvenliği'nin (İSİG) raporuna göre, AKP'li yıllarda en az 1989 maden işçisi iş cinayetinde yaşamını yitirdi.
Maden facialarının önlenmesi için bir türlü gereken önlemler alınmıyor.
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğünde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana gelmesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Faciada 41 kişi yaşamını yitirdi.
İHMALLER...
Saatler ilerledikçe madencilerimizden acı haber gelirken yaşanan facia akıllara, 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencimizin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası'nı getirdi. Aradan geçen 8 yılın ardından Bartın'da meydana gelen patlama, devlet kurumlarındaki ihmaller zincirini bir kere daha gözler önüne serdi.
Son olarak, Sayıştay’ın üç yıl önce Bartın’daki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında grizu patlaması riskine karşı uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
AKP İKTİDARINDA 1989 MADEN İŞÇİSİ CİNAYETİ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Bartın'daki maden faciası sonrası AKP iktidarındaki madenci ölümlerinin yıllara göre listesini paylaştı.
Paylaşımda "AKP'li yıllarda en az 1989 maden işçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti" denildi.
AKP'li Yıllarda En Az 1989 Maden İşçisi İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybetti.. #Bartın pic.twitter.com/EpZn7X4VY5— İSİG Meclisi (@isigmeclisi) October 15, 2022
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