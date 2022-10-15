Maden faciasında can kaybı 41'e yükseldi: Erdoğan yine 'fıtrat' dedi

15 Ekim 2022 Cumartesi, 15:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden faciasının yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 40 olarak açıkladığı ölü sayısını Erdoğan 41'e yükseldiği diye güncelledi.

Erdoğan'ın açıklamaları:

"Dün akşam saatlerinde meydana gelen grizu patlaması sebebiyle fevkalade üzgünüz. Ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulanlara acil şifalar diliyorum. Bir yandan arama kurtarma yürütülürken bir yandan da yaralı işçilerimiz çeşitli illerimizdeki sağlık kuruluşlarımıza nakledilmiştir.

KADER PLANINA İNANDIĞIMIZ İÇİN...

Bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumluları idari ve adli soruşturma ile ortaya çıkarılacaktır. Bunlara zaten başlanmıştır. Şu anki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı, en son 41. işçimize ulaştık. O da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı 41 oldu. Şu anda bizim mevcut ocaklarımızın içinde Amasra Kömür İşletmeleri bizim en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen, birileri bununla tabii dalgasını geçebilir ama biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına inandığımız için bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır, bunları da bilmemiz lazım. Maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin içindeyiz.

ADIMLARI ATACAĞIZ

Bir karar daha aldık, 500+500 olmak üzere devlet, ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere, ilk etapta ailelere bu desteği vermiş olacağız. Hemen desteği kabine toplantımızda belirleyip onun da adımlarını atacağız."