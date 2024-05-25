NATO'dan Ukrayna çıkışı: Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı silahlarının Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:09
NATO'dan Ukrayna çıkışı: Rusya’daki hedeflere karşı kullanabilmeli
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Economist dergisine verdiği demeçte Ukrayna'nın Batı silahlarını Rusya'daki hedeflere karşı kullanmasının önündeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Stoltenberg, “Müttefiklerin, Ukrayna'ya bağışladıkları silahların kullanımına getirdikleri bazı kısıtlamaları kaldırıp kaldırmamaları gerektiğini düşünmenin zamanı geldi. Özellikle şu sıralar, sınıra yakın Harkov'da çok fazla çatışma yaşanırken, Ukrayna'nın bu silahları Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere karşı kullanma kabiliyetine sahip olmaması nedeniyle kendini savunması çok zor” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkIyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacaği uyarısında bulunmuştu.


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