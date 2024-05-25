NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: AB, NATO'nun yerini alamaz

Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 25.05.2024 - 11:51

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birleşik bir Avrupa ordusunun kurulmasına karşı çıktığını, çünkü bunun ittifakın işlevlerini çoğaltacağına inandığını söyledi.

Stoltenberg, “AB savunma harcamalarındaki AB savunma harcamalarındaki artışı memnuniyetle karşılıyorum, ancak AB NATO'nun yerini alamaz. NATO'nun Avrupalı ortakları ittifakın toplam savunma harcamalarının yüzde 20'sini gerçekleştiriyor” dedi.

Stoltenberg, ittifakın savunma harcamalarının yüzde 80'inin AB dışındaki ülkelere yapıldığına dikkat çekti.

NATO'nun, birincil komuta yapısı olması gerektiğini belirten Stoltenberg, AB'nin Avrupa savunma sanayindeki “bölünmüşlüğün” üstesinden gelmek için çalışacağını umduğunu ifade etti.

Stoltenberg, “Riskleri hesaba katmak zorundayız.... Eğer aynı ülkeler tarafından oluşturulan alternatif komuta yapıları varsa, o zaman (NATO işlevlerinin) tekrarlanması söz konusu olacaktır” dedi.