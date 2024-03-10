Başbakandan 'tatlı' vaat: 'Dünyanın en büyüğü olacak'

Avustralya'nın Tazmanya eyaletindeki erken seçim öncesi bir çikolata fabrikasını ziyaret eden Eyalet Başbakanı Rockliff, oluşturulacak "çikolata deneyimi" için 12 milyon dolar harcanacağını ve "Dünya'nın en büyüğü olacağını" söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:03
Başbakandan 'tatlı' vaat: 'Dünyanın en büyüğü olacak'
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Avustralya'nın Tazmanya eyaletinin liberal başbakanı Jeremy Rockliff, yeniden seçilmesi halinde dünyanın en büyük çikolata şelalesini inşa edeceğini açıkladı. 

The Guardian'ın aktardığına göre, Rockliff, bugün, aynı zamanda Avustralya'nın güneydoğusunda bulunan bir ada olan Tazmanya'nın başkenti Hobart yakınlarındaki Cadbury çikolata fabrikasını ziyaret etti. Rockliff, ziyaret sırasında, yeniden seçilmesi halinde hükümetinin "Mona'dan bu yana turizmin başına gelen en büyük şeyi yapacağını" taahhüt etti. Başbakan, dünyanın en büyük çikolata şelalesinin "Tazmanya'ya gelen her ziyaretçi için 'mutlaka görmelisiniz'listesini baştan yazacağını" söyledi. 

12 MİLYON DOLAR HARCANACAK

Başbakan, açıklamasında, bahsettiği "çikolata deneyiminin" bir çikolata şelalesini, kişilerin kendi çikolatalarını yapabileceği bir çikolata laboratuvarını, bir çikolata mağazasını, kafeyi, oyun alanını ve "çok daha fazlasını" içereceğini anlattı. Yeni yapının Derwent Nehri'nin yanındaki Cadbury fabrikası ile yan yana olacağını ancak hükümeti ile "turizm öncüsü" Simon Currant tarafından destekleneceğini söyleyen Rockliff, bunun "Tazmanyalıların Tazmanya malzemeleriyle Tazmanya çikolatası yapmaları için bir fırsat olacağını" kaydetti. Hükümetin bu proje için 12 milyon dolar harcaması bekleniyor. 

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, dünyanın en uzun çikolata şelalesi Avusturyalı çikolata üreticisi Confiserie Wenschitz GmbH'ya ait. 2019 yılında açılan bu şelale, 12.27 metre boyunda. Şelalenin panellerinin içinden ise bin kilogram sıvı çikolata akıyor. Tazmanya'da 23 Mart tarihinde eyalet düzeyinde erken seçimlerin yapılması öngörülüyor. 


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