Başbakan'ın oğluna uyarı verildi: Babasının konutunda parti düzenledi
Japonya'da, Başbakan Kişida Fumio'nun sekreteri ve en büyük oğlu Kişida Şotaro'ya, babasının konutunda düzenlediği eğlence nedeniyle uyarı verildi.
Ulusal yayımlanan Shukan Bunshun dergisi, Kişida Şotaro'nun, başbakanlık konutunda parti verdiği haberini yayımladı.
Haberin fotoğraflarında, Kişida'nın, konutta ağırladıkları akrabaları ve yabancı misafirleriyle eğlenceleri anları ile bir kişinin kırmızı halı kaplı merdivende yatarken verdiği poz görüldü.
Devlet Televizyonu NHK haberinde, Japonya Başbakanı Kişida'nın, söz konusu partiye yönelik, sekreteri ve oğlu Kişida'ya gerekli serzenişte bulunduğu aktarıldı.
Ana muhalefet Anayasal Demokrat Parti (CDP), açıklamasında, partinin, kamu ve özel işlerin birbirinden ayrılamadığına örnek teşkil ettiğini savundu.
Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, tutumunu "uygunsuz" olarak nitelediği Kişida Şotaro'ya güçlü şekilde uyarı verildiğini açıkladı.
Hükümetin durumun farkında olduğunu kaydeden Matsuno, "Olayın tekrarlanmaması için (resmi konutun) uygun kullanım ve yönetimini sağlayacağız" ifadesini kullandı.
Başbakanlığı Ekim 2021'de üstlenen Kişida, görev döneminin birinci yılını doldururken, 31 yaşındaki oğlu Kişida Şotaro'yu yönetici sekreteri olarak atamıştı.
Kabine Baş Sekreterliği, o dönem, atama kararının "kişinin şahsiyeti ve ön sezgileri" temel alınarak, "doğru kişiyi doğru yere yerleştirme" düşüncesiyle verildiğini belirtmişti.
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