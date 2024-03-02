Başbakanlık binasına boyalı eylem: 'İmdat! Sizin çocuklarınız'

Almanya’nın başkenti Berlin’de "Son Kuşak" (Letzte Generation) adlı çevre grubu, Başbakanlık binasının ön cephesine turuncu boyayla “İmdat! Sizin çocuklarınız” (Hilfe! Eure Kinder) yazarak hükümetin iklim politikasın protesto etti.

AA
Yayınlanma: 02.03.2024 - 15:27
Başbakanlık binasına boyalı eylem: 'İmdat! Sizin çocuklarınız'
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"Son Kuşak" grubuna mensup göstericiler, "Siz bizi öldürüyorsunuz" ve "Seçme hakkı yok, para yok, güç yok" yazılı pankartlar taşıdı.

Başbakanlık binası önünde oturma eylemi de yapan 13-16 yaşlarındaki aktivistler, daha sonra geniş güvenlik önlemi alan polis tarafından kimlik tespiti için gözaltına alındı.

“Son Kuşak” grubundan yapılan açıklamada, iklim krizine dikkat çekilerek Alman hükümetine bu konuda genç kuşağa karşı taşıdığı sorumluluğun farkına varma ve bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.


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