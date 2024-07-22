‘Başkan yardımcısından, başkan adayına…” Kamala Harris kimdir? Neden Biden yerine yarışacak?

Yayınlanma: 22.07.2024 - 18:16

Güncelleme: 22.07.2024 - 18:16

ABD Başkanı Joe Biden’ın tekrar seçilmek için girdiği yarıştan çekilmesiyle sahne, başkan yardımcısı Kamala Harris’e kaldı.

İlk siyahi kadın ABD başkan adayı olan Kamala Harris, hızla yükselen kariyeri ve Demokrat Parti seçmen tabanındaki popüler duruşuyla öne çıkıyor.

Peki, ABD’nin en önemli koltuğuna resmen talip olan ve Başkan Biden’ın desteğiyle Demokrat Parti kamuoyunu tek çatıda toplamayı uman Kamala Harris kimdir?

BAŞSAVCI HARRİS

Stanford Üniversitesi profesörü babanın ve kanser hastalıkları araştırmacısı annenin büyük kızı olan Kamala Harris, 1964 yılında dünyaya geldi.

Lise eğitimini başarıyla bitiren Harris, Howard Üniversitesi’nde siyaset bilimi ve ekonomi okudu. 1986 yılında, Hastings Koleji’nde hukuk diploması aldı.

Üniversite yıllarında siyasete atılan ve kariyerinde hızla yükselen Harris, 1990 yılında Kaliforniya’nın Alamada ilçesinde başsavcı, 2004 yılında ise San Francisco eyaletinin bölge başsavcısı oldu.

Savcılık kariyeri boyunca siyasetle ilgilenmeye devam eden Kamala Harris, ABD’de silahlanmanın azaltılması, kadın ve azınlık hakları ve sosyal ve adli eşitsizlik gibi sorunları mercek altına alan çalışmalar yürüttü. Özellikle kürtaj hakları konusunda önemli çalışmalar yürüttü.

2011 yılında, Cumhuriyetçi Parti’ye karşı ilk seçim zaferini kazandı ve ABD Adalet Bakanı olarak göreve başladı.

SENATÖR HARRİS

Altı yıl boyunca Adalet Bakanı olarak görev yapan Kamala Harris, 2015 yılında Kaliforniya senatörü Barbara Boxer’ın emekliye ayrılmasıyla gözünü senatör koltuğuna kaydırdı.

2016 yılında Demokrat Parti içerisinde yapılan seçimde oyların yüzde 78’ini toplayan Harris, dönemin başkanı Barack Obama’nın da desteğiyle iki ay sonra Kaliforniya senatörü olarak ABD meclisine adımını attı.

Senatör Harris, 2016 başkanlık seçimi sonrası koltuğuna oturan Donald Trump’a karşı verdiği mücadele ile ün kazandı.

Özellikle göçmen meseleleri konusunda Trump yönetimiyle sürekli çekişen Harris, Trump’ın başkanlık makamından alınması için açılan davada büyük rol oynadı.

BAŞKAN YARDIMCISI HARRİS

2018 yılında başkanlık seçimine aday olabileceğinin sinyallerini vermeye başlayan Harris, 2019 yılında resmen ABD başkanı aday adayı olduğunu açıkladı.

Adaylığını açıkladığı gün bağış rekoru kıran Harris, dönemin başkan aday adayı Joe Biden’a karşı yarıştı.

Rakibi Biden’la hararetli tartışmalara giren Harris, Biden’ı ırkçılık yapmakla, azınlık ve kadın haklarına duyarsız kalmakla suçladı.

Fakat Harris, bu yarışı kazanamadı. başsavcılık ve Adalet Bakanlığı görevi boyunca uyguladığı radikal reformlar sebebiyle liberal Demokrat Partililerin eleştirilerine maruz kalan Harris, Biden’la yarışmak yerine, anlaşmaya karar verdi.

Anlaşma sonucunda, Demokrat parti ABD başkan adayı olarak öne çıkarken, Kamala Harris ise Biden’ın başkan yardımcısı olarak göreve başladı.

Joe Biden’ın 2020 seçimlerini kazanmasıyla Harris, ABD’nin en önemli ikinci makamına gelmiş oldu.

BAŞKAN ADAYI HARRİS

ABD başkanı Joe Biden’ın, her başkanlık seçiminden önce yapılan ABD Başkanlık Münazarasında gösterdiği performans, Demokrat Parti tabanı için büyük bir tedirginlik sebebi oldu.

Joe Biden’ın yarıştan çekilmesini kimi zaman gizlice, kimi zaman açıkça talep eden Demokrat Partililer, Kamala Harris’in daha iyi bir başkan adayı olacağı fikrini savundular.

Bu esnada Biden’ın arkasında olduğunu belirten Kamala, 81 yaşındaki adayın çekilmeme kararını “tamamıyla desteklediğini” belirtti

Başkan adayı Donald Trump’ın, 13 Temmuz günü atlattığı suikast girişiminden hemen sonra Joe Biden, eleştirileri dinleyerek yerini Kamala Harris’e bıraktı.

Kamala Harris’in aday olarak öne çıkması, Demokrat Parti tabanını sevindirmiş olsa da, Trump’ı etkilemiş görünmüyor.

Kamala Harris’in aday olmasını yorumlayan Trump, “Biden’ı yenmek kolay olacaktı. Kamala’yı yenmek daha da kolay olacak” ifadelerini kullandı.

Kamuoyu oylamalarında Kamala Harris’in başkan adayı olarak aldığı güvenoyu, Biden’a göre daha az olduğu görülüyor.