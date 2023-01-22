Baskın sonrası ordu komutanı görevden alındı

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 09:46

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 09:47

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Ulusal Kongre baskınında ihmali olduğu gerekçesiyle Ordu Komutanı General Julio Cesar de Arruda'yı görevden aldı.

Ulusal basında çıkan habere göre General Arruda'ya, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Federal Yüksek Mahkeme baskını sırasında "acil" ve "etkili önlemler" almadığı suçlaması yapıldı.

Arruda'nın görevden alınma kararının Devlet Başkanı Lula tarafından verildiği bildirildi.

Arruda, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun kararıyla 30 Aralık 2022'de ordu komutanı olarak atanmıştı.

Lula, 13 Ocak'taki açıklamasında, polis ve ordudan bazı kişilerin, Ulusal Kongre'yi basan eski Devlet Başkanı Bolsonaro destekçileriyle işbirliği yaptığını söylemişti.

BREZİLYA'DAKİ OLAYLAR

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri, Lula'nın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasım'da Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yine aynı taleple askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.

Bolsonaro destekçileri, 8 Ocak'ta da ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'yi basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılarak kontrol sağlanmıştı.

Kongre ve diğer devlet binalarına yapılan baskına karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerin sayısının 1800'e ulaştığı bildirilmişti.

Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin etmişti.