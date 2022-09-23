Başörtüsü takmayı reddeden gazeteci Christiane Amanpour kimdir?

23 Eylül 2022 Cuma, 18:07

Christiane Amanpour, 12 Ocak 1958 yılında Middlesex'te dünyaya geldi. İngiliz bir annenin ve İranlı bir babanın kızı olarak dünyaya geldi. Doğumundan hemen sonra ailesi Tahran'a yerleşince İran'da büyüdü. 11 yaşında okuması için İngiltere'deki yatılı kız okuluna gönderildi. 1979'da İran İslam Devrimi yüzünden ailesi de İran'dan Londra'ya kaçtı. Bu olay Christiane Amanpour'un kaderini değiştirdi. Kız kardeşi kayıt olduğu halde gitmekten vazgeçince, zaten parası ödenmiş olan Londra'daki gazetecilik okuluna onun yerine Christiane gitti. Kısa süre sonra Amanpour, Rhode Island Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi almak üzere ABD'ye gitti. CNN International'ın Dış Haberler Servisi'nde asistan olarak çalışmaya başladı 1991'de Körfez Savaşı'nın en sıcak gelişmelerini tüm dünyaya aktaran en etkili yüz oldu.

CHRİSTİANE AMANPOUR'IN EVLİLİĞİ

James Rubin, 1998–2018 yılları arasında Christiane Amanpour ile evli kaldı.

CHRİSTİANE AMANPOUR'UN İRAN CUMHURBAŞKANI İLE RÖPORTAJI NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Amanpour, İran'da protestoların sürdüğünü ve Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından kadınların başörtülerini "yaktığını" ifade ederek, olaylara ilişkin bilgi almak için İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile iletişime geçtiğini duyurdu.

Amanpour, "uzun planlama ve hazırlanmaların" ardından Reisi ile röportaj gerçekleştireceğini beklediğini, ancak Reisi ile "görüşemediğini" dile getirdi.

Amanpour, "görüşmenin başlamasından 40 dakika sonra Reisi'nin bir yardımcısının yanına geldiğini" ve kendisine "Muharrem ve Safer ayları olduğu için başörtüsü takmasını önerdiğini" ifade etti.

Christiane Amanpour, Reisi'nin yardımcısından gelen bu teklifi "kibarca" reddettiğini, New York'ta başörtüsüyle ilgili hiçbir "kanunun veya geleneğin" olmadığını belirterek, daha önce görüştüğü hiçbir İran cumhurbaşkanının ülke dışında bu tür bir talepte bulunmadığını söyledi.