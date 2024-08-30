İsrail ordusu duyurdu: Batı Şeria'da bir Hamas komutanı öldürüldü

Yayınlanma: 30.08.2024 - 15:39

Güncelleme: 30.08.2024 - 16:12

İsrail güçleri, Batı Şeria'da yer alan ve sık sık çatışmaların yaşandığı Cenin kentinde, Hamas'ın yerel komutanını öldürdü. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınır polisi güçlerinin Hamas'ın Cenin'deki lideri olduğu belirtilen Wassem Hazem'i etkisiz hale getirdiği, Hazem'in Filistin topraklarında silahlı saldırılar ve bombalı eylemlerden sorumlu olduğu ifade edildi.

ARAÇTAKİLER İHA İLE VURULDU

Aynı araçta bulunan ve kaçmaya çalışan iki Hamas militanı ise bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vurularak öldürüldü. İsrail ordusu, araçta silahlar, patlayıcılar ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildiğini açıkladı. Hamas, üç kişinin de Kassam Tugayları'na mensup olduğunu doğruladı.

Cenin yakınlarındaki Zababdeh köyünde ise, İsrail özel kuvvetleri tarafından takip edilen aracın durduğu yerde kurşun delikleriyle dolu, yanmış bir araç bulundu. Köy sakinlerinden Saif Ghannam (25), kaçmaya çalışan iki militanın İHA saldırısı sonucu evinin önünde öldürüldüğünü belirtti. Ghannam, İsrail güçlerinin cesetleri kaldırdığını, ancak olay yerinde büyük kan birikintilerinin kaldığını söyledi.

İSRAİL'İN OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Olay, İsrail güçlerinin çarşamba sabahı erken saatlerde başlattığı ve yüzlerce asker ile polisin katıldığı geniş çaplı operasyonun üçüncü gününde meydana geldi. Operasyonlar, Cenin ve Tulkarm'ın yanı sıra Ürdün Vadisi'nde de devam ediyor. Zırhlı personel taşıyıcıları, helikopterler ve İHA'lar tarafından desteklenen İsrail güçleri, yollara döşenen bombaları imha etmek amacıyla zırhlı buldozerlerle yolları tahrip etti.

Batı Şeria'daki çatışmalar, İsrail güçleri ile Hamas arasındaki Gazze'deki çatışmanın neredeyse 11 aydır sürmesi ve İsrail-Lübnan sınırında İran destekli Hizbullah ile yaşanan çatışmaların artmasıyla birlikte, bölgede şiddetin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

İsrail'in Batı Şeria'da yürüttüğü operasyonun ilk iki gününde, İran destekli İslami Cihad örgütünün Tulkarm'daki yerel komutanı da dahil olmak üzere en az 17 Filistinli öldü.

Birleşik Krallık hükümeti cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki operasyonu konusunda "derin endişe" duyduğunu ve acil bir şekilde tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirtti. Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in güvenlik tehditlerine karşı kendini savunma hakkını tanıyoruz, ancak İsrail'in kullandığı yöntemler ve sivil kayıplar ile sivil altyapının tahrip edilmesiyle ilgili raporlar konusunda derin endişeliyiz" ifadelerini kullandı.