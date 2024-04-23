Ukrayna'ya dev destek: 'Bugüne kadar yapılan en büyük yardım'

Yayınlanma: 23.04.2024 - 12:46

Güncelleme: 23.04.2024 - 12:46

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre İngiltere, Ukrayna'ya bugüne kadar yaptığı en büyük askeri yardımı sağlayacak.

500 milyon sterlin değerinde yaklaşık 400 askeri araç, 1600 teçhizat ve 4 milyon mühimmat Ukrayna'ya gönderilecek.

İngiltere'nin bu yıl yapılması planlanan 3 milyar sterlinlik (yaklaşık 120 milyar lira) yardımın 500 milyon sterlinlik bölümüne karşılık gelen araç, teçhizat ve mühimmatlar, Ukrayna'nın acil ihtiyacı olan hava savunma sistemleri, dronlar ve mühendislik desteklerinden oluşacak.

Ukrayna'ya bu yardım kapsamında gönderilecek 400 araç içinde 160 Husky zırhlı personel taşıyıcı, 78 amfibi, 60 deniz taarruz ve savunma aracı bulunacak.

Gönderilecek 1600 askeri teçhizatın arasında ise uzun menzilli Storm Shadow füzeleri yer alacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan Başbakan Rishi Sunak, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı desteklemenin tüm Avrupa güvenliği için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sunak, "Eğer Putin'in bu savaşı kazanmasına izin verirsek Polonya sınırında durmayacak" diye konuştu.

Savunma Bakanı Grant Shapps ise açıklamasında, Ukrayna'nın varoluş savaşı verdiğini ve İngiltere'nin desteğiyle kazanacağını kaydetti.

Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili detaylı açıklamayı Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret eden Sunak açıklayacak.

Sunak, Varşova ziyareti kapsamında Polonya Başbakanı Donald Tusk ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşüp bu ülkede NATO görevi yürüten İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya gelecek.

Polonya'nın ardından Almanya'ya geçecek olan Sunak, burada Alman mevkidaşı Olaf Scholz'la görüşecek.