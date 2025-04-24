Batık uçak gemisinde gizemli bir araç ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:17

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:17

1942 yılında Midway Muharebesi sırasında bir Japon denizaltısı tarafından batırılan uçak gemisi, 80 yılı aşkın süredir Pasifik Okyanusu’nun üç bin metre derinliğinde yatıyordu. Ancak bu kez yapılan keşif, sadece bir gemi enkazını değil, aynı zamanda tarihin unuttuğu bir otomobil gizemini gün yüzüne çıkardı.

Keşif sırasında elde edilen görüntülerde, geminin kıç güvertesine sıkışmış halde bulunan araç, 1940-41 model siyah bir Ford Woody olarak tanımlandı. Otomobilin ön plakasında ise “SHIP SERVICE” ibaresi okunabiliyordu. Bu da, aracın resmi amaçla gemide bulunduğunu düşündürdü.

KİŞİSEL BİR ARAÇ MI?

Tarihçiler, otomobilin USS Yorktown’un komutanı Elliott Buckmaster’a ya da Görev Gücü 17’nin komutanı Amiral Frank Fletcher’a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak bu tür kişisel araçların savaş gemilerinde bulundurulduğuna dair resmi bir kayıt bugüne kadar ortaya çıkmadı.

Gemi 4 Haziran 1942'de iki torpido ile ağır hasar aldı. Tamir edilerek geri çekilmesi planlanırken, 6 Haziran’da ikinci bir saldırı ile tamamen işlevsiz hale geldi. Ertesi gün, 7 Haziran’da okyanusun derinliklerine gömüldü.

NOAA uzmanları ve tarihçiler şimdi, bu aracın kim tarafından, neden gemide tutulduğunu, neden tahliye edilmediğini araştırıyor. Araç üzerinde yapılan detaylı analizlerde, krom kaplı tamponlar, ayırt edici dikdörtgen camlar ve çift parçalı ön cam, modelin net biçimde 1940-41 Ford Woody olduğunu doğruluyor.

USS YORKTOWN

USS Yorktown, 1930’larda inşa edilmiş ve II. Dünya Savaşı’nda ABD donanmasının en önemli gemilerinden biri olmuştu.

NOAA ve ortakları, 1998’de geminin yerini tespit eden Robert Ballard’ın ardından batığa ilk kez bu denli detaylı iniş gerçekleştirdi.