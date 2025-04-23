ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında "yumuşama" sinyali

Yayınlanma: 23.04.2025 - 11:29

Güncelleme: 23.04.2025 - 11:29

Washington’da JPMorgan Chase için kapalı kapılar ardında yapılan bir toplantıda konuşan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Çin arasında aylardır devam eden ticaret geriliminin hem ekonomik hem de diplomatik açıdan daha fazla taşınamayacağını söyledi.

Bessent, Çin’le süregelen yüksek tarifelerle yürütülen ticaret savaşının sürdürülemez olduğunu belirterek, taraflar arasında bir "yumuşama" süreci beklediğini söyledi.

Bessent, “Ne ABD ne Çin mevcut durumu sürdürülebilir görüyor” ifadelerini kullandı.

Bessent’in sözleri ilk olarak Bloomberg tarafından kamuoyuna duyurulurken, S&P 500 endeksi haber sonrası yüzde 2,5 yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’den ithal edilen ürünlere yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulaması ve Çin’in buna yüzde 125’lik misilleme ile karşılık vermesi, küresel piyasalarda endişeye neden olmuştu.

Yüksek tarifeler, ABD borsalarında dalgalanmaya, devlet tahvillerinde faiz artışına ve enflasyon beklentilerinde tırmanışa yol açtı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Trump ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Çin'in eninde sonunda ABD ile gümrük anlaşması yapmak zorunda olacağını ve kendilerinin buna hazır olduğunu ifade etti.

"Çin ile aramız iyi. Bence neredeyse her ülkeyle iyiyiz, herkes Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmak ve iş yapmak istiyor" diye konuşan Trump, Çin'le temasların da sürdüğünü belirtti.

Trump, "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar" dedi.

"Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak" diyen Trump, uygulanan tarifelerin nihai olarak düşeceğini belirtti:

“%145 olmayacak, bu kadar yüksek kalmayacak.”

Trump ayrıca, ABD Merkez Bankası'na (Fed) faiz indirimi çağrısını yineledi ve daha önce görevden alabileceğini söylediği Fed Başkanı Jerome Powell’ı bu kez görevde tutacağını açıkladı:

“Onu kovmayacağım ama erken davranmalı.”

“TOP DOĞRU YÖNDE İLERLİYOR”

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD’nin 18 ülkeden yeni ticaret anlaşması teklifleri aldığını açıkladı.

Leavitt, "Çin ile potansiyel bir ticaret anlaşması konusunda çok iyi gidiyoruz. İlgili herkesin bir ticaret anlaşmasının gerçekleştiğini görmek istediğini hissediyoruz ve top doğru yönde ilerliyor" dedi.

Ancak Çin Ticaret Bakanlığı, başka ülkelerin ABD ile yapacağı olası anlaşmalar konusunda uyarıda bulunarak, “Çin’in çıkarları pahasına yapılan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğiz” açıklamasını yaptı.