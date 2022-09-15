Bavuldan çıkan çocuk cesetleriyle ilgili yeni gelişme

15 Eylül 2022 Perşembe, 13:33

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde bir açık artırmada satın alınan bavullarda bulunan iki küçük çocuğa ait ceset, ülkede şok etkisi yaratmış ve olayın Güney Kore bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı.

Güney Kore polisi, soruşturma başlatan Yeni Zelanda polisine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylemişti.

The Guardian'ın haberine göre, olayla ilişkili bir kadın Güney Kore'de gözaltına alındı.

Güney Kore polisi, 4 yıl kadar önce öldürülüp bavula konan 7 ve 10 yaşlarındaki çocukların annesi ya da akrabası olduğu düşünülen 42 yaşındaki kadının, Ulsan kentinde bir evde saklanırken yakalandığını açıkladı.

Güney Kore polisi, kadının 2018'de, yani çocukların ölümüyle hemen hemen aynı dönemde Güney Kore'ye giriş yaptığını ve o tarihten beri ülkeden ayrılmadığını bildirmişti. Yetkililere göre iki çocuğun babası 2017'de kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Yakalanan kadının Yeni Zelanda'ya getirilerek cinayet suçlamasıyla yargılanması bekleniyor.