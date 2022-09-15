Yunan basınından Erdoğan analizi: Seçim için ama karşılıksız

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:09

Yunan Kathimerini gazetesi, MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Arastirmalar Merkezi'nin anketine de yer verdiği analizde, "Erdoğan'ın, Yunanistan ile ipleri germesinin sebebi yaklaşan seçimler" ifadelerine yer verdi.

Kathimerini gazetesi, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 genel seçimi için milliyetçi duyguları harekete geçirmeye çalıştığını, ancak kışkırtıcı söylemlerinin oylarını arttırmaya yetmediğini" ileri sürdü.

Kathimerini, MetroPOLL anketine katılanların yüzde 51,5'inin “Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin bir seçim gündemi yaratma girişimi olduğuna inandığını ve yüzde 64'ünün de Yunanlıları düşman olarak görmediğini" tercih ettiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU ÖN PLANDA

Gazete ayrıca, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "ABD'nin bölgede güçlü bir Türkiye istemediği için Yunanistan'ı desteklediğini" belirten sözlerine yer verdi.

Gazete, Çavuşoğlu'nun Miçotakis'in "Gün ışığında bekliyoruz" sözlerine yanıt olarak, "Bu sözlere cevap vermemize bile gerek yok. Ne zaman ve nereye gideceğimize biz karar veririz" şeklindeki açıklamasının hatırlattı.