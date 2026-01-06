BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı' demeyin, 'yakalandı' deyin

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.01.2026
Dış Haberler Servisi
İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeden kaçırmasıyla ilgili haberler için çalışanlarına "kaçırılma" ifadesini kullanmaması talimatı verdi.

İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC, editör ve muhabirlerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili ABD eylemlerini tanımlarken "kaçırma" kelimesini kullanmalarını yasaklandı.

The Guardian ve The National yazarı Owen Jones, BBC yöneticilerinin çalışanlara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsünün bir bölümünü paylaştı.

E-postada BBC’nin editöre ve muhabirlerinin ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “kaçırdığını” söylemelerini fiilen yasaklandığı görülüyor.

Jones’un paylaştığı e-postada şu ifadeler kullanılıyor: 

"Haberlerde netlik ve tutarlılık sağlamak için, Venezuela'daki son olayları anlatırken lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:

‘Captured’ (Yakalandı) - Bunu ABD’nin operasyon tanımına atfederek kullanın. Örnek: ABD, operasyon sırasında Maduro’nun yakalandığını söyledi.

‘Seized’ (Ele geçirildi) - Uygun olduğu durumlarda kendi haberlerimizde kullanılması kabul edilebilir.

‘Kidnapped’ (Kaçırıldı) - ifadesini kullanmaktan kaçının.

İlgili haberler üzerinde çalışırken bunu göz önünde bulundurduğunuz için teşekkür ederiz.”

