BBC'den çalışanlarına 'Maduro' talimatı: 'Kaçırıldı' demeyin, 'yakalandı' deyin

İngiltere'nin kamu yayıncısı BBC, editör ve muhabirlerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ilgili ABD eylemlerini tanımlarken "kaçırma" kelimesini kullanmalarını yasaklandı.
The Guardian ve The National yazarı Owen Jones, BBC yöneticilerinin çalışanlara gönderdiği e-postanın ekran görüntüsünün bir bölümünü paylaştı.
E-postada BBC’nin editöre ve muhabirlerinin ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu “kaçırdığını” söylemelerini fiilen yasaklandığı görülüyor.
Jones’un paylaştığı e-postada şu ifadeler kullanılıyor:
"Haberlerde netlik ve tutarlılık sağlamak için, Venezuela'daki son olayları anlatırken lütfen aşağıdaki yönergeleri izleyin:
‘Captured’ (Yakalandı) - Bunu ABD’nin operasyon tanımına atfederek kullanın. Örnek: ABD, operasyon sırasında Maduro’nun yakalandığını söyledi.
‘Seized’ (Ele geçirildi) - Uygun olduğu durumlarda kendi haberlerimizde kullanılması kabul edilebilir.
‘Kidnapped’ (Kaçırıldı) - ifadesini kullanmaktan kaçının.
İlgili haberler üzerinde çalışırken bunu göz önünde bulundurduğunuz için teşekkür ederiz.”
BBC journalists have been banned from describing the kidnapped Venezuelan leader as having been kidnapped.— Owen Jones (@owenjonesjourno) January 5, 2026
The BBC News Editor has sent this to BBC journalists. pic.twitter.com/jn9qQZkVAH