BBC'de skandal: Canlı yayında orta parmak

BBC haber sunucusu, canlı yayına orta parmağını göstererek girdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 07.12.2023 - 16:01
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BBC haber sunucusu Maryam Moshiri, kameraların kendisini çekmediğini düşününce canlı yayına orta parmağını göstererek giriş yaptı. 

İngiliz kamu yayıncısının sunucusu Moshiri, programın ikonik müzikal geri sayım sekansı sona erdiğinde kaşlarını kaldırırak orta parmak hareketi yaptı.

Moshiri, daha sonra fark edip parmağını indirse de hareketi manşetlere taşındı. 


bbc Canlı yayın orta parmak

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