Beatles'ın hikayesi 'peş peşe izlenebilir' dört filmle beyaz perdeye aktarılıyor

Yayınlanma: 08.04.2025 - 09:17

Güncelleme: 08.04.2025 - 09:17

Dört ayrı grup üyesinin hikayesi dört ayrı filmde sinemalarda olacak.

Uzun süredir konuşulan proje sonunda resmi şekilde tanıtıldı ve grubu canlandıracak İngiliz aktörler de dünya kamuoyunun önüne çıktı.

Yönetmen Sam Mendes dörtlemenin her birinde bir grup üyesinin bakışının yer alacağını anlattı ve "Hikayeler bazen örtüşüyorlar, bazen örtüşmüyorlar" dedi.

"Onlar dört çok farklı insan" diyen Mendes, "Belki de bu onları biraz daha derinlemesine anlamak için bir şans olacak. Ama birlikte, dört film de tarihin en büyük grubunun hikayesini anlatacak" diyerek iddialı konuştu.

Getty Images Yapım Las Vegas'taki CinemaCon etkinliğinde 31 Mart'ta tanıtıldı

Dörtleme, Nisan 2028'de aynı ay içerisinde sinema izleyicisiyle buluşacak.

Mendez bu kararın nedenini, "Grubun hikayesinin tek bir filme sığmayacak kadar büyük olduğunu hissettim. Bunu bir mini diziye dönüştürmek de bir şekilde doğru gelmedi" diyerek anlatıyor.

Getty Images Paul Mescal, McCartney'i canlandırıyor

Paul Mescal, BBC yapımı Normal People dizisi ile 2020 yılında büyük ün kazandı. Son başrollerinden biri dev bir yapım olan Gladyatör'ün devam filmi oldu.

Getty Images Harris Dickinson, Lennon'u canlandırıyor

Harris Dickinson, Maleficent, The King's Man, Triangle of Sadness gibi filmlerle bir yıldız haline geldi. Ve bahisçilerin bir sonraki James Bond seçimi konusunda favorileri arasında yer alıyor.

Getty Images Barry Keoghan, Ringo'yu canlandırıyor

Barry Keoghan canlandıracağı (Ringo Starr) Beatles üyesine belki de en çok benzeyen isim. 32 yaşında ve The Banshees of Inisherin filmiyle Oscar'a aday gösterildi. Hollywood'un en popüler İngiliz yıldızlarından biri.

Getty Images Joseph Quinn, George Harrison'ı canlandırıyor

Joseph Quinn, Netflix'in Stranger Things dizisinin dördüncü sezonunda Eddie Munson'ı canlandırdı, A Quiet Place: Day One'da yer aldı ve Gladiator II'de Mescal ile rol aldı.

Z NESLİ BEATLES'I TANIYOR MU?

Bu filmi, Nowhere Boy ve I Wanna Hold Your Hand gibi bazı Beatles filmlerinden ayıran özelliklerden biri de, dört grup üyesinin mirasçılarının, dörtlünün müzik ve hayat hikayelerine ilişkin kullanım hakkı iznini vermeleri oldu.

1960'ta kurulan orijinal grup, dönemin gençlik kültürüne kökten etki yaparak, müzik tarihinin gidişatını değiştirdi.

Kendilerini sürekli yenileyerek, Revolver, Sgt Pepper's ve The White Album gibi albümlerle dönemin rock müziğini de şekillendirdi.

1970'te dağılmalarına rağmen, dörtlü tüm zamanların en çok satan grubu olmaya devam ediyor.

John Lennon'ın 1980'de öldürülmesi ve George Harrison'ın 2001'de kanserden ölümü sonrası bugün grubun hayatta iki üyesi var. Paul McCartney ve Ringo Starr bugün artık 80'lerindeler.

McCartney, bu yıl Glastonbury festivalinde ana sahneye çıkacak ve bunu yapan en yaşlı isim olarak tarihe geçecek.

Son kez 56 yıl önce birlikte kayda giren grubun bugünün gençliği için ne kadar güncel olabileceği de, prodüksiyonun büyüklüğü karşısında tartışılıyor.

Grubun tek resmi biyografi yazarı olan Hunter Davies BBC'ye buna cevap verir şekilde, "Beatles'la ilgili garip olan şey, aradan ne kadar zaman geçse de, büyümeye o denli devam etmeleri" diyor.

The Standard gazetesinin muhabiri Lisa McLoughlin de Beatle'ları canlandıracak aktörlerin de kendi genç izleyecilerini sinemaya taşıyacağına işaret ediyor:

"Hepsinin sadık genç hayran kitleleri olduğu gibi büyük yapımlarda başrol veya yardımcı rol gibi deneyimleri var"

Getty Images Beatles tüm zamanların en çok albüm satan grubu.

Sam Mendez'in dörtlemesini ilk kez peş peşe izlenebilir sinema deneyimi olacağı da savunuluyor.

Sony yöneticisi Tom Rothman, "Açıkçası, insanları evden çıkarmak için büyük sinema deneyimlerine ihtiyacımız var" diyor.

Henüz Beatles'ın müzikal anlamda hangi tarihi anlarına tanık olabileceğimizi bilmiyoruz.

Beatles biyografileri, son on yılda ödüllerde başarı yakalamış bir türün de son örnekleri olacak.

Austin Butler'ın Elvis, Timothee Chalamet'in Bob Dylan rolüyle Oscar'a aday gösterilmesiyle bu türün, ödül dünyasında karşılık aldığı görüldü.

Ancak gazeteci McLoughlin, bugün açıklanan yapımların ancak üç sene sonra sinema severlerle buluşacak olmasının da bir risk olduğuna işaret ediyor.

Ona göre, hayran kitlelerinin hızla değiştiği sosyal medya çağında bu dikkate alınması gereken bir faktör.