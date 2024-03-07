Bebeği açlıktan ölen Gazzeli baba: 'Oğlum zaten öldü, diğer bebekler ne olacak?'

Yayınlanma: 07.03.2024 - 08:14

Güncelleme: 07.03.2024 - 08:21

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"Gazze'de açlık çeken çocukların kaderi ne olacak? Onları kurtarabilecek birini bulabilecekler mi ya da ölecekler mi? Benim oğlu Ali zaten öldü."

Geçtiğimiz günlerde, Gazze'nin kuzeyindeki tek çocuk hastanesinde yetersiz beslenme susuzluktan ölen Ali'nin babası, burada tedavi gören diğer çocuklar için yardım istedi. Bu sırada BM de yardım teslimatları önemli ölçüde artmazsa açlık yaşanacağı uyarısında bulundu.

BBC Arapça'nın Gazze Yaşam Hattı radyo servisine konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen baba "Ali savaşta doğdu. Annesinin yiyecek yemeği, bir şeyi yoktu. Bu nedenle böbrekleri iflas etti" dedi.

"Ali'nin yaşamı günden güne kötüleşti. Hastanelerde tedavi ettirmeye çalıştık ama işe yaramadı. Ali tüm dünyanın gözleri önünde öldü, vefat ederken izlemekten başka bir şey yapmayan dünyanın."

Ali, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Bey Lahiya kasabasındaki büyük taleple başa çıkmaya çalışan Kemal Adwan Hastanesini haftasonu ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü ekibinin, yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü söylediği 10 çocuktan biriydi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, geçen haftadan bu yana yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle 18 çocuğun öldüğünü ve bunların 15'inin Kamal Adwan Hastanesi'nde hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca aynı hastanede yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gören altı bebeğin de durumunun kaygı verici olduğunu duyurdu.

BM'nin çocuklara yardım kuruluşu UNICEF, İsrail ve Hamas arasındaki savaş sona ermez ve insani yardımlar önündeki engeller derhal kaldırılmazsa, açlıktan ölen çocuk sayısının hızla artacağı uyarısını yaptı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, savaşın başlangıcından bu yana İsrail saldırılarında öldürülen 30.700'den fazla kişinin ve yaralanan 72 bin kişinin % 70'nin kadınlar ve çocuklar olduğunu söylüyor.

İsrail Ordusu, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında 1200 kişiyi öldürmesi ve 253 kişiyi öldürmesinden sonra Gazze'ye yoğun bir hava ve kara saldırısı başlattı.

Gazze'nin kuzeyindeki tahminen 300 bin kişinin tecrit altında yaşadığı söyleniyor ve Dünya Gıda Programına göre çok az yardım gönderilebilmesi yüzünden, açlık feci boyutlara ulaştı.

BM kuruluşlarının Ocak ayında yaptığı yetersiz beslenme taramasında iki yaşın altındaki her altı çocuktan birinin ciddi yetersiz beslenme yaşadığını göstermişti. Bu çocukların yaklaşık % 3'ünün derhal tedaviye ihtiyacı vardı.

Besleyici gıda yokluğu, temiz içme suyu ve tıbbi hizmetlerin olmaması ve aynı zamanda saldırıların getirdiği tükenmişlik ve travma, annelerin bebeklerini emzirebilmesine darbe vuruyor. Anne sütü ya da mama olmadan, bebekler hızla susuz ve gıdasız kalabiliyor ve bu durum da böbrek yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden hastalıklara yol açabiliyor.

Kemal Adwan'ın yoğun bakım ünitesinde çalışan Dr. Samia Abdül Celil, Gazze Yaşam Hattı'ndaki bir söyleşide, küçük bir kız bebek ve ablasının hastanede birkaç gün arayla öldüğünü söyledi.

"Sadece o küçük kıza değil, tüm bir yoğun bakım ünitesine süt verilmesinde zorluklar yaşıyorduk. Küçük miktardaki sütünü içemeden öldü."

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Dört aylık erkek bebek Salah Samara, Dr. Abdül Celil ve çamlışma arkadaşlarının ellerindeki kısıtlı kaynaklarla tedavi etmeye çalıştığı bebeklerden biri.

Annesi prematüre doğduğunu ve aşırı derecede susuz kaldığını söylüyor. Şimdi kronik böbrek yetmezliği ve idrar yapamama yaşıyor. Bu da çok acılı ve karın bölgesinde şişme yapıyor.

"Ona olanlar yüzünden kalbim çok acıyor. Çocuğunuzun idrarını yapamadığı için ağladığını her gün görmek çok zor bir şey...ve doktorlar da ona yardımcı olamıyor."

"Hayatının başındaki bir çocuk olarak tedavi görmeye ve diğer her şeye hakkı var."

"Durumu her gün daha da kötüleşiyor. Derhal ve acilen dışarıda tedavi edilmesine ihtiyacı var. Umarım sesimi duyan birileri çocuğumun tedavisine yardımcı olur."

Kamal Adwan'ın Başhekimi Dr. Ahmed el Kahlot ise sağlık bakanlığının duyurduğu çocuk ölümlerinin, sorunun gerçek boyutunu aktarmadığını söylüyor.

"Yetersiz beslenme nedeniyle ölümler iki hafta önce sayılmaya başlandı. Dolayısıyla asıl sayı bundan çok daha yüksek."

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, X'teki paylaşımında, kuruluşun Kamal Adwan ve haftasonu ziyaret edilen bir diğer hastaneye, yakıt ve bazı temel tıbbi malzemeleri ulaştırmayı başardığını söyledi. Ancak götürülebilenlerin acil hayat kurtaran malzeme ihtiyacının çok az bir kısmı olduğu uyarısında da bulundu.

Ghebreyesus "İsrail'e insani yardımların güvenli ve düzenli olarak ulaştırılabilmesi talebinde bulunuyoruz. Siviller, özellikle de çocuklar ve sağlık çalışanlarının yardımların derhal artırılmasına ihtiyacı var. Ancak tüm hastaların en önemli ilacı barış" dedi.

Batılı hükümetler de İsrail'e yardım gönderilebilmesi adına daha çok şey yapması için baskıyı artırıyor. ABD Başkanı Joe Biden "Gazze'ye yardım ulaştırmalıyız. Hiç bahane yok, hiç" dedi.

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Ancak Dünya Gıda Programı Salı günü, Gazze'nin kuzeyine iki hafta aradan sonra ilk yardım ulaştırma girişimlerinin İsrail askerleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Kuruluş, 14 kamyondan oluşan konvoyun bir kontrol noktasından geri çevrildiğini ve "çaresiz insanlardan" oluşan kalabalık tarafından yağmalandığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanlığı'nın Gazze'ye yardım erişimini koordine eden departmanı ise "Gazze'deki sivil halka yönelik insani yardım çabalarını genişletmeye devam edeceğiz. Bir yandan da rehinelerimizi Hamas'ın elinden alma ve Gazze'yi Hamas'tan kurtarma amaçlarımıza ulaşacağız" dedi.