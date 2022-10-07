Belaruslu yetkiliden Nobel'e kınama: 'Nobel mezarında ters dönüyor'
Belaruslu yetkili Nobel Barış Ödülü'nü aktivist Ales Bialiatski'nin almasını kınadı.
Belarus'tan, 2022 Nobel Barış Ödülü'nü Belaruslu aktivist Ales Bialiatski almasının ardından açıklama geldi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, barış ödülünün Ales Bialiatski'ye verilmesini "Alfred Nobel mezarında ters dönüyor" diyerek kınadı.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz, Twitter'da yaptığı açıklamada "Son yıllarda, Nobel Komitesi'nin bazı temel kararları o kadar politize edildi ki, özür dilerim, Alfred Nobel mezarında azap sebebiyle ters dönüyor" dedi.
2022 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ
Belaruslu insan hakları aktivisti Ales Bialiatski ile Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukraynalı insan hakları örgütü Sivil Özgürlükler (CCL), 2022 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi oldu.
Nobel Komitesi, "Barış Ödülü sahipleri kendi ülkelerindeki sivil toplumu temsil ediyor. Uzun yıllar iktidarı eleştirme ve vatandaşların temel haklarını koruma hakkını desteklediler. Savaş suçlarını, insan hakları ihlallerini ve yetkinin kötüye kullanılmasını belgelemek için olağanüstü bir çaba gösterdiler. Birlikte sivil toplumun barış ve demokrasi için önemini gösteriyorlar" açıklamasında bulundu.
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