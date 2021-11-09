Belarus-Polonya sınırında insanlık dramı

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Polonya sınır güçlerini, sığınmacıları engellemek, insanlık dışı tutum izlemekle suçladı. Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk ise Belarus’un sınırda provokasyona hazırlandığını söyledi. Varşova hükümeti, Belarus’tan kalabalık bir grup sığınmacının sınıra doğru ilerlediği haberlerinin ardından bölgeye takviye güç gönderme kararı aldı. Litvanya’nın da olası bir sığınmacı akınına karşı Belarus ile sınırında güvenlik önlemlerini artıracağı duyuruldu. NATO’dan Belarus’un sığınmacılar üzerinden Avrupa Birliği’ne (AB) baskı uygulama taktiğinin kabul edilemez olduğu çıkışı geldi. İttifaktan bir kaynak, Polonya’ya destek vurgusu yaptı.

Belarus’ta geçen yılki tartışmalı seçimleri Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle muhalif kesimler ülkede protesto eylemleri düzenlemiş, AB sonuçları tanımayarak, Lukaşenko’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi ve devlet kuruluşuna yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Lukaşenko geçen temmuzda yaptığı açıklamada, Minsk’in AB ile Geri Kabul Anlaşması’nı askıya alma sürecini hatırlatarak Rusya ve Belarus’a yönelik Batı’nın tutumlarından sonra Ortadoğu ve Afrika’daki savaşlardan, yokluktan kaçan insanlara da işaretle sığınmacıları artık kendilerinin alamayacağını söylemişti.

Öte yandan Belarus devlet televizyonu, ABD Kongresi’nde geçen ocakta yaşanan kanlı baskına ilişkin hakkında suçlamalar olan bir Amerikalının ülkeye yasadışı girdiğini, Belarus’tan sığınma talebinde bulunduğunu duyurdu.