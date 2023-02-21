Belarus, Ukraynalı askerlerin sınır hattında yoğunlaştığını açıkladı

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 12:15

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 12:15

Belarus, Ukrayna-Belarus sınırında Ukraynalı askeri güçlerin "önemli bir gruplaşmasının" olduğunu söyledi.

Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda, Ukrayna ordusunun önemli bir grubu, devlet sınırının Belarus-Ukrayna bölümünün hemen yakınında yoğunlaşmış durumda" ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakan Yardımcısı Valeri Revenko, "provokasyon" olasılığına işaret ederek, "Sınır olaylarına dönüşebilecek silahlı provokasyon olasılığı uzun süredir yüksek" diye konuştu..

"Zaman zaman sınırın ihlal edildiğini" savunan Revenko, "Ülkemize karşı keşif ekipleri ve insansız hava araçlarının kullanımını içeren keşif faaliyetleri yüksek düzeyde devam etmektedir. Ukrayna'daki silahlı çatışmanın mevcut çerçevede mi kalacağını yoksa daha da mı büyüyeceğini itidalimizin belirleyeceğinin farkındayız" dedi.

Revenko, Belarus sınırında askeri tatbikatların sayısının "iki yıl içinde dört katına" çıktığını belirterek, "ABD stratejik bombardıman uçaklarının Avrupa devletlerinin hava sahasında düzenli hale gelen uçuşlarını güç kullanma tehdidinin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Akdeniz ve Baltık Denizi'nde konuşlandırılmış, denizden ve havadan fırlatılan seyir füzesi taşıyıcılarını da içerebilecek donanma grupları var" dedi