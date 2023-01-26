Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle uluslararası alanda yaptırıma maruz kalan Rus ve Belaruslu sporculara olimpiyat komitesi tarafından mesaj verildi.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 18:31
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden Rus ve Belaruslu sporculara yeşil ışık
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi, (IOC) Rus ve Belarusluların 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na "tarafsız sporcu" unvanıyla katılması için "yollar aranacağını" duyurdu.

IOC'den yapılan açıklamada, Paris 2024 organizasyonu paydaşlarıyla yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından Rus ve Belaruslu sporcuların turnuvaya katılım durumunun masaya yatırıldığı belirtildi.

Toplantıda, oy birliğiyle alınan karara göre, sporcuların pasaportu nedeniyle turnuvalara katılımının yasaklanmasına destek verilmeyecek. Açıklamada, Rus ve Belarusluların tarafsız sporcu unvanıyla Paris 2024'e katılması için yollar aranacağı da vurgulandı. Bu uyruğa sahip sporcuların, Paris 2024'te yer alabilmesi için IOC'nin savaşta Ukrayna'yı destekleyen barış misyonuna karşı duruşta yer alan davranışlar sergilememesi beklenecek.

UKRAYNA'DAN KARARA TEPKİ

Rusya ve Belarus'a ilişkin önceden alınan, uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapamama, turnuvalarda bayraklarının açılmaması ve temsilcilerinin katılımına izin verilmemesi yaptırımlarının devamı konularında da anlaşma sağlandı.

Öte yandan IOC'nin açıklamalarını kınayan Ukrayna Atletizm Federasyonu, "Rus ve Belaruslu sporcuların, özellikle 2024 Olimpiyat Oyunları'na tarafsız sporcu unvanıyla katılması, Rus devletinin savaşın devamı için verdiği acımasız mücadeleyi destekleyecek nitelikle bir durumdur" değerlendirmesinde bulundu.


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