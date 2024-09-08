Dedesinin izinden giden Belaruslu David, er meydanına hazırlanıyor

Yayınlanma: 08.09.2024 - 11:44

Güncelleme: 08.09.2024 - 11:46

Belarus'ta yaşayan Andrei ve Anastasiya Kukchanka çifti ile oğulları David, 2020 yılında tatil için Antalya'ya geldi.

Kenti çok beğenen aile, bir süre sonra Antalya'ya yerleşti. Okula giden ve bir yandan da Türkçe öğrenen çiftin oğlu David, spor yapmak istediğini söyledi. Dedesi Georgii Darbuashvili ve kuzeni Danil Maslakov profesyonel serbest stil güreşçi olan David, ailesi tarafından judo, tekvando, karate gibi sporlara yönlendirildi.

Ailesinde gördüğü güreşe başlamak istediğini ifade eden David, yaz tatilinde Konyaaltı Belediyesi'nin başlattığı yaz spor okullarında güreş eğitimi almaya başladı. Kursta eğitim görenler ve eğitim verenler, yağlı güreş eğitimi alan Belaruslu çocuğu görünce ilk etapta şaşırdı. 3 ay akranlarıyla yağlı güreş eğitimi alan David'i, annesi de bir an yalnız bırakmıyor. Er meydanına çıkmak isteyen David, aile geleneği olarak gördüğü güreşe devam etmek ve başarılı olmak istiyor.

"BU SPORU SEVİYORUM"

Yağlı güreş ile yeni tanıştığını belirten David Kukchanka, “Bu yıl güreşe yeni başladım. Antrenörüme ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Hocamız çok profesyonel biri. 4 yıldır Türkiye'deyim ve Türk okuluna gidiyorum. Bu ülkeyi seviyorum ve burada kalmak istiyorum. Ailemde güreşle ilgilenen birçok kişi var. Büyükbabam serbest stil güreşte başarılı bir sporcu ve antrenördü. Kuzenim de güreşte Avrupa Şampiyonası'na katılıyor. Ben de güreşte başarılı olmak istiyorum. Bu sporu seviyorum, çünkü bu spor bizim aile geleneğimiz" diye konuştu.

"BU SPOR KANIMIZDAN GELEN BİR ŞEY"

Anastasiya Kukchanka ise “Bu spor ailemizden, kanımızdan gelen bir şey. Belarus'tan buraya geldik ve burada oğlum dedesi, dayısı gibi sporla uğraşıyor. Oğlum daha önce denemek için judo, tekvando, karate gibi sporlara da gitti. Ancak bu sporların hepsinde güreş moduna giriyor ve güreşmek istiyordu. Türkiye'deki yağlı güreşi bilmiyorduk. Araştırdık ve güreşe başladı. Güreşe devam etmeyi kendisi istiyor" dedi.

"KISPETLE TANIŞTIRMAK İSTEDİK"

David'i karşılarında ilk gördüklerinde şaşırdıklarını söyleyen Konyaaltı Belediyesi Güreş Antrenörü İbrahim Gökhan Gökalp, “Bu sene kurslarımıza katılım yoğundu. Konyaaltı bir güreş evi diyebiliriz. Kurslarda ilk defa karşılaştığım David adında bir öğrencimiz var. Aileden gelen güreş geçmişi varmış. Kendisi de yetenekli ve istekli. Onu sadece minderde değil, kıspetle de tanıştırmak istedik. Ortaya ne çıkacak çok merak ediyorum" ifadelerini kullandı.