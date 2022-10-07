Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'ten, İranlı kadınlara destek: Kürsüde saçlarını kesti
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar tüm dünyada devam ediyor. Son olarak, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili, İranlı kadınlarla dayanışma mesajı vermek için federal parlamentoda saçlarını kesti.
Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili, İranlı kadınlarla dayanışma mesajı vermek için federal parlamentoda saçlarını kesti. Federal parlamento oturumunda İran doğumlu milletvekili Darya Safai, yerel kıyafetiyle kürsüye çıktı.
SAÇLARINI KESTİLER
İran'da Mahsa Emini'nin öldürülmesi üzerine başlayan protestolara destek içerikli kısa bir konuşma yapan Safai, ardından saçlarını kesti.
Daha sonra Dışişleri Bakanı Lahbib de eline makası alarak saçının bir tutamını kesip Safai'ye karşılık verdi. Goedele Liekens isimli vekilde onlara katılırken, eylem parlamentoda uzun süre alkışlandı.
Cezayir asıllı Dışişleri Bakanı Lahbib ayrıca bu ay Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısında İran'a yaptırım çağrısı yapacağını kaydetti.
İlgili Haberler
- İran'da Mahsa Amini için prostestolar sürerken adli tıp ölüm raporunu açıkladı
- Muratpaşa Belediye Başkanı'nın 'Çav Bella' paylaşımı üzerine İranlı kadınlardan teşekkür ziyareti
- Efes Selçuk'tan İran'a destek: Kadın, yaşam, özgürlük!
- İranlılar Mahsa Amini’nin öldürülmesini İstanbul'daki konsolosluk önünde protesto etti
- İlahiyatçı yazar Fatma Yavuz, Mahsa Amini için saçlarını kesti: 'Yeryüzünün bütün dinci ve seküler despotları, Allah sizi kahretsin!'
-
Video Haberler
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir cumhuriyet savcısının itirafları
- Dünya diken üstünde!
- Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu!
- Tüm özgürlükler hedef durumunda
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- Uyuşturucu, silahlı tehdit, terör örgütü üyeliği...
- Emekli amiraller davasında yeni gelişme
- İddialar yenir yutulur gibi değil!