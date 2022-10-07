Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'ten, İranlı kadınlara destek: Kürsüde saçlarını kesti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'ahlak polisi' tarafından tutuklandıktan günler sonra ölmesinin ardından başlayan protestolar tüm dünyada devam ediyor. Son olarak, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili, İranlı kadınlarla dayanışma mesajı vermek için federal parlamentoda saçlarını kesti.

AA
07 Ekim 2022 Cuma, 17:22
Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib'ten, İranlı kadınlara destek: Kürsüde saçlarını kesti
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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve iki milletvekili, İranlı kadınlarla dayanışma mesajı vermek için federal parlamentoda saçlarını kesti. Federal parlamento oturumunda İran doğumlu milletvekili Darya Safai, yerel kıyafetiyle kürsüye çıktı.

SAÇLARINI KESTİLER

İran'da Mahsa Emini'nin öldürülmesi üzerine başlayan protestolara destek içerikli kısa bir konuşma yapan Safai, ardından saçlarını kesti.

Daha sonra Dışişleri Bakanı Lahbib de eline makası alarak saçının bir tutamını kesip Safai'ye karşılık verdi. Goedele Liekens isimli vekilde onlara katılırken, eylem parlamentoda uzun süre alkışlandı.

Cezayir asıllı Dışişleri Bakanı Lahbib ayrıca bu ay Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısında İran'a yaptırım çağrısı yapacağını kaydetti.


Belçika İran Mahsa Amini Hadja Lahbib

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