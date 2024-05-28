Belçika, Ukrayna'ya 30 adet F-16 savaş uçağı teslim edecek

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Belçika'nın 2028 yılına kadar Ukrayna'ya 30 adet F-16 göndereceğini açıkladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:12
Belçika, Ukrayna'ya 30 adet F-16 savaş uçağı teslim edecek
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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Belçika'nın 2028 yılına kadar Ukrayna'ya 30 adet F-16 göndereceğini ve ilk savaş uçağının bu yıl içinde tedarik edileceğini söyledi.

Bel RTL radyosuna konuşan Lahbib, “Belçika 30 adet F-16'sını Ukrayna'ya gönderme taahhüdünde bulunacak ve ilk jetler yılsonundan önce teslim edilecek” ifadelerini kullandı.

Lahbib, Belçika'nın Ukrayna'ya doğrudan silah tedariki için 1.7 milyar Euro'luk bir fon oluşturduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün Brüksel'i ziyaret ederek, Belçika Başbakanı ve Belçika Kralı tarafından kabul edilecek. 

Ayrıca, Ukrayna ve Belçika arasında 10 yıllık bir güvenlik anlaşması imzalanacak.

Lahbib 9 Haziran'daki seçimlerde, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'in önemli bir rol oynadığı ve dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma çabalarına öncülük eden Avrupa Komisyonu Üyesi Didier Reynders'in üyesi olduğu liberal bir parti olan Mouvement reformateur'den (MR) aday olacak. 


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