Ukrayna'ya 'Taurus füzeleri' şoku: 'Rusya-NATO arasında savaş istemiyoruz...'

Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme sözü veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Ancak her karar iyi tartılmalı. Sorumluluğum var: Ukrayna'nın savunma mücadelesini destekliyoruz ama durumun Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz” dedi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.05.2024 - 11:20
Ukrayna'ya 'Taurus füzeleri' şoku: 'Rusya-NATO arasında savaş istemiyoruz...'
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya-Ukrayna savşaına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya askeri desteği sürdürme sözü veren Scholz, ancak Almanya'nın Ukrayna'ya neden Taurus uzun menzilli füzeleri tedarik edemeyeceğini açıkladı.

Scholz, “Gerektiği sürece destek sağlayacağız. Ancak her karar iyi tartılmalı. Sorumluluğum var: Ukrayna'nın savunma mücadelesini destekliyoruz ama durumun Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Böyle bir durumda Avrupa'nın ve tüm dünyanın ne hale geleceğini ancak hayal edebiliriz” dedi.

Almanya'nın, Ukrayna'ya yapacağı askeri yardımın 28 milyar euroya ulaşacağını hatırlatan Scholz, “Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesine karşı olduğunu, çünkü bunun Alman askerlerinin hedefleri kendilerinin belirlemesi anlamına geleceğini” söyledi. 

Scholz, “Çatışmaya taraf olmak istemiyor ama Avrupa'nın en büyük bağışçısı olarak kalmak istiyorsanız bu mümkün değil” dedi.

Öte yandan, Der Spiegel dergisine göre, Ukrayna Almanya'dan dördüncü IRIS-T hava savunma sistemini teslim aldı.

Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'nın en büyük ikinci silah tedarikçisi konumunda. Şu an itibariyle Almanya'nın Kiev'e sağladığı ve vaad ettiği askeri yardım yaklaşık 28 milyar avro tutarında.


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