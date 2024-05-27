Macron'dan Ukrayna çağrısı: 'Her türlü senaryoya hazır olmalıyız'

Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:23

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın hiçbir zaman şimdiki kadar çok iç ve dış düşmana sahip olmadığını söyledi.

Macron, "İçeride ve dışarıda hiç bu kadar çok düşmanımız olmamıştı. Avrupa'mızın ölebileceği varoluşsal bir an yaşıyoruz, bundan birkaç hafta önce bahsetmiştim" dedi.

Macron, bunun başlıca nedenlerinin Ukrayna'daki çatışma ve ekonominin karbonsuzlaştırılmasının getirdiği ekonomik zorluklar olduğunu söyledi.

Avrupa'daki milliyetçi partilerin artan popülaritesine dikkat çeken Macron, "Demokrasilerimizin krizini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut zorlukların "geleceği hazırlamak adına" Fransa ve Almanya arasındaki işbirliğinde bir "sıçrama" gerektirdiğini kaydeden Macron, şunları kaydetti:

"Bu, çatışmanın başından bu yana gerçekleştirdiğimiz bir sıçrama, ancak daha da ileri gitmek gerekiyor. Sert bir duruş sergiledik. Bu konuyu ortak (Fransız-Alman) bakanlar ve savunma konseyinde de gündeme getireceğiz. Ukrayna'nın direnmesine yardımcı olmalı, silahlandırmalı, eğitmeli, sonuna kadar desteklemeli ve aynı zamanda uluslararası hukuk çerçevesinde uzun vadeli bir barış inşa etmek için her türlü senaryoya hazır olmalıyız."

Macron, Ukrayna'nın savunması ve Avrupa'nın güvenliği konusunda "iddialı bir plan" ve "AB'nin büyümesi, yenilikçiliği ve rekabet gücü konusunda ortak bir görüş" görmek istediğini söyledi.