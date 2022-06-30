Belçika'da çikolatalarda ikinci salmonella bakterisi vakası
Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden Barry Callebaut'un Belçika'daki fabrikasında salmonella bakterisi tespit edildi.
Firmadan yapılan yazılı açıklamada, Wieze kentindeki fabrikada bakterinin 27 Haziran'da bulunduğu bildirildi. Bunun üzerine 25 Haziran'dan bu yana üretilen çikolataların tümünün satışının durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, bakterinin bulunma nedeninin araştırıldığı, aydınlığa kavuşturulduktan sonra fabrikanın temizlenerek yeniden üretime başlayacağı duyuruldu.
Nisanda da Ferrero'nun Belçika'nın Arlon kentindeki fabrikasında, Kinder çikolata ürünlerinde salmonellaya rastlanmış, çok sayıda Avrupa ülkesinde vakalar görülmüştü.
Dünya Sağlık Örgütü, dünyada çikolata ürünleriyle bağlantılı 151 salmonella enfeksiyonu bulunduğunu bildirmişti. Bunun üzerine kapatılan fabrikanın, gelecek ay tekrar faaliyete başlayacağı açıklanmıştı.
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