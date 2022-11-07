Belçika'da sağlık çalışanlarına saldırının cezası artırılıyor: 5 yıla kadar hapis cezası...
Ceza kanununda yapılacak değişiklikle, Belçika'da sağlık çalışanlarına saldıranlara 5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ülkede sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar, özellikle koronavirüs salgını ile artmıştı.
Belçika Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara hoşgörü göstermeyeceklerini bildirdi.
Vandenbroucke, "Görevi başındayken bir sağlık çalışanına saldıranlar ciddi karşılık görecek" dedi.
3 YIL İLA 5 YIL HAPİS CEZASI
Ülkedeki mevcut ceza kanununda hemşire, doktor, ambulans şoförü, eczacı gibi çalışanlar görev başındayken saldırıya uğrarsa saldırganlara 2 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.
Ancak ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanı saldırıya uğrar ve bu nedenle en az iki hafta iş göremeyecek duruma gelirse bu saldırıyı yapana 3 yıl ila 5 yıl hapis cezası verilebilecek.
Belçika'da yapılan araştırmalar, sağlık çalışanlarına saldırıların özellikle Covid-19 salgınının başlamasından sonra arttığını gösteriyordu.
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