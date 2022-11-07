Belçika'da sağlık çalışanlarına saldırının cezası artırılıyor: 5 yıla kadar hapis cezası...

07 Kasım 2022 Pazartesi, 14:46

Belçika Federal Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılara hoşgörü göstermeyeceklerini bildirdi.

Vandenbroucke, "Görevi başındayken bir sağlık çalışanına saldıranlar ciddi karşılık görecek" dedi.

3 YIL İLA 5 YIL HAPİS CEZASI

Ülkedeki mevcut ceza kanununda hemşire, doktor, ambulans şoförü, eczacı gibi çalışanlar görev başındayken saldırıya uğrarsa saldırganlara 2 ay ile 4 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.

Ancak ceza kanununda yapılacak değişiklikle sağlık çalışanı saldırıya uğrar ve bu nedenle en az iki hafta iş göremeyecek duruma gelirse bu saldırıyı yapana 3 yıl ila 5 yıl hapis cezası verilebilecek.

Belçika'da yapılan araştırmalar, sağlık çalışanlarına saldırıların özellikle Covid-19 salgınının başlamasından sonra arttığını gösteriyordu.