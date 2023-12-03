Belediye başkanı, Zelenski'ye yüklendi: 'Her şey ruh haline bağlı'

Ukrayna'da başkent Kiev'in Belediye Başkanı Klitschko, Ukrayna'nın otoriter bir yönetim sistemine doğru kaydığı konusunda devlet başkanı Zelenski'yi eleştirdi. Belediye Başkanı Klitschko, Ukrayna'daki "her şey tek bir kişinin ruh haline bağlı” sözleriyle Zelenski'yi eleştirdi.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.12.2023 - 14:06
Belediye başkanı, Zelenski'ye yüklendi: 'Her şey ruh haline bağlı'
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Der Spiegel'e konuştu.

Der Spiegel’e konuşan Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Ukrayna’nın otoriterliğe doğru kaydığını savunarak Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’yi eleştirdi.

2022 yılının Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarında ülkenin “lidersiz” olduğunu savunan Klitschko, “Açık bir kaos vardı ve belediye başkanları şehirlerin savunmasında ve orduya destek konusunda olarak kilit bir rol oynadı” dedi.

Ukrayna-Rusya savaşından önce de Zelenski karşıtlığı ile bilinen Klitschko, Ukrayna’da demokrasinin ciddi bir tehdit altında olup olmadığı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Evet, ancak Ukrayna’yı otoriter bir devlete dönüştürmek neredeyse imkansız, çünkü Ukraynalılar özgürlüğüne düşkün bir halk”

Klitschko, Ukrayna’daki bağımsız tek kurumun belediyeler olduğunu, ancak bunların da yoğun bir baskı altında olduğunu öne sürdü.

Rusya ile çatışmaların başladığı günden bu yana Zelensky ile yüz yüze ve telefondan tek bir görüşme yapmadıklarını söyleyen Klitschko, “Bir noktadan sonra, her şeyin tek bir kişinin ruh haline bağlı olduğu duruma geçeceğiz” dedi.


Kiev Ukrayna Vitali Klitschko Zelenski

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