Belgorod'u füze yağmuruna tuttu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafından Rusya’nın Belgorod bölgesine fırlatılan 12 füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:49
Belgorod'u füze yağmuruna tuttu
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Rusya ve Ukrayna karşılıklı olarak hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna bir kez daha Rusya’nın sınırdaki Belgorod bölgesini hedef aldı. Yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Ukrayna tarafından fırlatılan 12 füzenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Belgorod Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Belgorod’a dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Rusya, Ukrayna’nın Kırım yarımadasındaki Sivastopol kentine de füze saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Rusya’nın Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev yaptığı açıklamada, Ukrayna’ya ait bir füzenin düşürüldüğünü, maddi hasar ve can kaybı olmadığını söyledi. Razvojayev, bölgedeki durumun yetkililerin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın 29 Aralık’tan bu yana 300 füze ve 200 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta hava saldırılarını yoğunlaştıran Rusya’nın Cuma günü Ukrayna geneline füze ve insansız hava aracı ile düzenlediği saldırılarda 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Cumartesi günü ise Ukrayna’nın Belgorod’a misilleme olarak düzenlediği füze saldırısında 25 kişi ölmüş, 100’den fazla kişi yaralanmıştı. Rusya’nın Ukrayna’nın Kiev ve Harkov bölgelerine dün düzenlediği saldırılarda da 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.


Rusya Belgorod

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