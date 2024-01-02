Rusya yanlışlıkla kendi köyünü bombaladı

Taşıdığı patlayıcıları "acil durum" sebebiyle bırakan Rus savaş uçağı, yanlışlıkla Rus köyünü bombaladı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 02.01.2024 - 15:15
Rusya yanlışlıkla kendi köyünü bombaladı
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Rus bir savaş uçağı, taşıdığı patlayıcı yükü 'acil durum' sebebiyle Rusya'nın batısındaki Voronej bölgesinde bir köyün üzerine boşalttı. 

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Saat sabah 9 sularında bir Hava Kuvvetleri uçağı Voronej bölgesindeki Petropavlovka köyünün üzerinden uçarken acil olarak havacılık cephanesini boşalttı'' denildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadığı, ancak altı kişinin özel mülkünün zarar gördüğü belirtildi. 

Bakanlık, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını ve hasarın incelenmesi için bir komisyonun olay yerine gönderildiğini bildirdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı binaların ağır hasar aldığı ve köyün ortasında büyük bir krater oluştuğu görüldü.


Rusya Bomba yanlışlıkla

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