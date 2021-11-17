Benjamin Mendy: Manchester City'nin savunma oyuncusuna yeni tecavüz suçlamaları

17 Kasım 2021 Çarşamba, 08:33

Manchester City'nin savunma oyuncusu Benjamin Mendy'e iki tecavüz suçlaması daha yöneltildi.

Halen gözaltında tutulan 27 yaşındaki sol bek, daha önce de altı tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamalarıyla itham edilmişti.

Tecavüz ve cinsel saldırı suçlamaları, geçen yılın Ekim ayından bu yılın Ağustos ayına kadar çeşitli dönemleri kapsıyor.

Benjamin Mendy hakkında şikayette bulunan dört kişinin 16 yaşından büyük oldukları açıklandı.

Daha önce 10 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Mendy, 2017'de 52 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığı Monaco'dan Manchester City'e transfer olmuştu.

MANCHESTER CİTY KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Manchester City, Benjamin Mendy'i, yöneltilen suçlamalar ve hakkında açılan davalar sonrası kadro dışı bırakmıştı.

Benjamin Mendy'nin kariyerinde Fransa ile bir Dünya Kupası, Manchester City ile de üç Premier Lig şampiyonluğu da bulunuyor.

Mendy ile birlikte 40 yaşındaki Louis Saha Matturie'ye de, Mart-Ağustos 2021 dönemine ilişkin dört ayrı tecavüz suçlaması yöneltilmişti.

Mendy ve Matturie, 24 Ocak 2022'de yargıç karşısına çıkacak.