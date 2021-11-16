Sonuna Katar gidiyoruz | Karadağ 1-2 Türkiye

cumhuriyet.com.tr
16 Kasım 2021 Salı, 21:22
<p>A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.</p>

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.

<p>Maça hızlı bir giriş yapan Karadağ; Stefan Savic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fatos Beqiraj'in gölüyle 1-0 öne geçti.</p>

Maça hızlı bir giriş yapan Karadağ; Stefan Savic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fatos Beqiraj'in gölüyle 1-0 öne geçti.

<p>Dakikalar 22'yi gösterdiğinde, Abdülkadir Ömür altı pas içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturtu ve Kerem skoru eşitleyen golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.</p>

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde, Abdülkadir Ömür altı pas içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturtu ve Kerem skoru eşitleyen golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

<p>60.dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında hafif sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü mükemmel bir vuruş yaparak A Milli Takımı 2-1 öne geçirmiş oldu.</p>

60.dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında hafif sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü mükemmel bir vuruş yaparak A Milli Takımı 2-1 öne geçirmiş oldu.

<p>Galibiyetin ardından, Hollanda-Norveç maçının skoru da 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalimiz için önem taşıyordu. 2-0 biten Hollanda-Norveç karşılaşmasının ardından A Milli Takım topladığı 21 puanla 2.sırada kalmış oldu.</p>

Galibiyetin ardından, Hollanda-Norveç maçının skoru da 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalimiz için önem taşıyordu. 2-0 biten Hollanda-Norveç karşılaşmasının ardından A Milli Takım topladığı 21 puanla 2.sırada kalmış oldu.

<p>Böylece Ay-yıldızlılar 2022 Dünya Kupası'na direkt katılamayacak olsa da play-off karşılaşmaları sonucunda 2022 Dünya Kupası'na gitme şansı elde etti.</p>

Böylece Ay-yıldızlılar 2022 Dünya Kupası'na direkt katılamayacak olsa da play-off karşılaşmaları sonucunda 2022 Dünya Kupası'na gitme şansı elde etti.


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