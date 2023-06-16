Berlusconi’nin cenazesi yakıldı, külleri villasındaki mozolede saklanacak

Yayınlanma: 16.06.2023 - 17:14

Güncelleme: 16.06.2023 - 17:39

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Hafta başında hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi’nin cenazesi krematoryumda yakıldı. 86 yaşında ölen Berlusconi’nin külleri, villasında yaptırdığı mozolede tutulacak.

Milano’da lösemi tedavisi gördüğü hastanede Pazartesi günü hayatını kaybeden Berlusconi için Çarşamba günü cenaze töreni düzenlenmişti.

Devlet töreniyle ve ulusal yas ilanıyla uğurlanan Berlusconi’nin cenazesi dün Alessandria kentindeki krematoryumda yakıldı.

Ailesinin katıldığı işlemin ardından eski liderin külleri, Arcore kasabasındaki ikameti Villa San Martino’ya götürüldü.

İtalya basınına göre Berlusconi’nin külleri, villasında özel olarak yaptırdığı mozoleye konulacak.

Berlusconi’nin esasında naaşının yakılmadan mozoleye gömülmesini istediği ancak daha sonra yasaların özel mülke cenaze gömülmesine izin vermediğini öğrenince yakılma yöntemini seçtiği de öne sürüldü.

Berlusconi ailesine ait Il Giornale gazetesi bugünkü haberinde ‘’Berlusconi artık Arcore’deki mozolede uyuyacak’’ diye yazdı.

Gazete, villanın bahçesinde bulunan "Gök kubbe" adlı mozolenin "Biraz Arşimet biraz da firavun Tutankamon esinli" olduğunu belirtti.

Berlusconi, 1974’ten beri yaşadığı villasına 1990’larda mozoleyi ekletmişti.

Heykeltıraş Pietro Cascella’nın 3 yılda tamamladığı mozolede yaklaşık 100 ton traverten kullanıldı.

Cascella; Auschwitz Toplama Kampı'nda, Tel Aviv’de ve Strasburg’daki heykelleriyle de tanınıyor.