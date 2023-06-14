Son dakika... Hakan Fidan ve Ömer Çelik Berlusconi’nin cenaze töreni için İtalya'ya gidiyor
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İtalya'nın eski başbakanı Berlusconi’nin cenaze törenine katılmak üzere İtalya’ya gidiyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılacak.
AKP kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan ve Çelik, Berlusconi için bugün düzenlenecek cenaze törenine katılmak için İtalya'ya gidecek.
NE OLMUŞTU?
Eski başbakan ve Forza Italia (FI) partisi lideri Silvio Berlusconi, kronik lösemi teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Berlusconi, yaşamı boyunca gerek siyasi rakipleriyle girdiği polemikler, gerek açıklamaları, gerekse taciz iddiaları ile gündem olmuştu.
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