'Bunga bunga' partilerinden rüşvet davalarına... 'Karanlıklar Şövalyesi' Berlusconi aslında kimdir?

Yayınlanma: 12.06.2023 - 14:03

Güncelleme: 12.06.2023 - 14:23

Berlusconi, 1936'da orta sınıf bir ailenin ilk çocuğu olarak Milano'da doğdu. Babası Luigi Berlusconi bir banka çalışanı ve annesi Rosa Bossi ise ev hanımıydı.

Milan Üniversitesi'nde hukuk okuyan Berlusconi, siyasete atılmadan önce neler yapmadı ki? Çok kişi üniversite döneminde bir grupta kontrbas çaldığını ve arta kalan zamanlarında da bir yolcu gemisinde şarkıcılık yaptığını muhtemelen bilmeyecektir.

Sonraki yıllarda İtalyan müzik yapımcısı ve pop şarkıcısı Tony Renis ile A.C. Milan marşını ve opera yönetmeni Renato Serio ile de Forza İtalya marşını yazmış olması da İtalyan siyasetçinin yaşamına dair pek de bilinmeyenler arasında.

MÜTEAHHİTLİKTEN SİYASETE...

Berlusconi, profesyonel iş yaşamına 1960'ların sonunda inşaat sektöründe adım attı. Medya dünyasına ise ilk olarak 1973'te küçük bir kablolu televizyon şirketi olan TeleMilano'yu kurarak girdi. Daha sonra medya alanında ilerlemeyi tercih etti ve 1978'de ilk medya grubu Fininvest'i kurdu.

İtalyan siyasetinin zirvesine 1994'te Temsilciler Meclisi üyesi olarak, tabir caizse "paraşütle" inmesine kadar geçen süre içerisinde sürekli hukuk davaları, tazminatlar ve "hukuk dışı yollarla" elde ettiği söylenen büyük serveti ile konuşuldu, fakat adının karıştığı büyük yolsuzluk ve yüz kızartıcı seks skandallarının altına daha çok siyasi kimliği ile imza attı.

Temsilciler Meclisi'ne seçilmesinin ardından partisi Forza Italya da parlamentoda çoğunluğu elde etmişti. Berlusconi, bundan sadece üç ay sonra İtalyan hükümetine Başbakan olarak atandı.

KARANLIK BİR EL ONU HEP KORUDU

1994-2011 yılları arasında üç kez başbakanlık yapan Berlusconi, 1980'lerden itibaren rüşvet ve dolandırıcılık suçlarından düzinelerce dava ile karşı karşıya kaldı.

AFP'ye göre, davaların neredeyse tamamı ya Yüksek Mahkeme'de temyiz aşamasında beraatla sonuçlandı ya da zaman aşımına uğradı.

Ancak 2013 yılında, kurumlar vergisi dolandırıcılığı suçuna ilişkin aldığı mahkumiyet ülkenin en yüksek mahkemesi tarafından onanınca parlamentodan ayrılmak zorunda kaldı.

Yine de bir şekilde hapis cezası almaktan yırttı ve bunun yerine "Alzheimer hastalarının bakıldığı bir evde bir yıl kamu hizmeti yapmasına" karar verildi.

2015 yılında bir alt mahkeme Berlusconi'yi 2006-2008 yılları arasında ülkeyi yöneten ve hükümetin düşmesinde rol oynayan kırılgan merkez sol koalisyondan ayrılması için bir senatöre "üç milyon avro" rüşvet vermekten mahkum etti.

ADININ KARIŞTIĞI SEKS SKANDALLARI

Berlusconi, Haziran 2013'te, "Kalp Çalan Ruby" lakabıyla bilinen 17 yaşındaki Karima El-Mahroug ile para karşılığı seks yaptığı için yedi yıl hapse mahkum edildi.

Mahkumiyet kararı 2014 yılında temyizde bozuldu. Yargıç Berlusconi'nin, kızın reşit olmadığını bilip bilmediği hususunda "makul şüphe" olduğuna karar verdi.

Karima El-Mahroug

Berlusconi bu süreçte ayrıca, başbakanlık makamının yetkilerini kötüye kullanmak ile suçlandığı davada da yine temyiz sürecinde aklandı.

Bazılarının seks partisi olarak tanımladığı, ancak Berlusconi'nin ısrarla "şık akşam yemekleri" olduğunu iddia ettiği meşhur "bunga bunga" partileriyle ilgili skandalın yankıları yıllarca sürdü.

Şubat 2023'te Milano'daki bir mahkeme, Berlusconi'yi tanıklara "yalancı şahitlik" yapmaları için rüşvet vermek suçundan beraat ettirdi; bu kararı, Siena ve Roma'daki benzer iki davada verilen beraat kararları takip etti.

Berlusconi, evler, arabalar ve aylık ödemeler şeklinde milyonlarca avro tutarında sus payı vermekle suçlanıyordu...

MAFYA BAĞLANTILARI

Uzun yıllar mafya ile bağlantılı olduğu bilinen Berlusconi, bu tür iddialar nedeniyle yetkililer tarafından çok kez soruşturuldu ancak hiçbir zaman yargılanmadı. Organize suç örgütleriyle bağlantısı olduğunu defalarca reddetti.

Ancak uzun yıllar ortağı olan Marcello Dell'Utri, 1970'lerde Berlusconi ve Sicilya merkezli Cosa Nostra mafyası arasında arabuluculuk yaptığı gerekçesiyle 2010'larda hapse atıldı.

Berlusconi ve Marcello Dell'Utri

İtalya'nın en yüksek temyiz mahkemesine göre Dell'Utri, bir Cosa Nostra üyesini, Berlusconi'nin Milano'daki villasında işe almakla suçlanıyordu.

Mahkeme 2012 yılında, Dell'Utri'nin yirmi yıl boyunca mafyaya "dikkat çekici miktarlarda" koruma parası ödediğini tespit etti.