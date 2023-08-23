Beyaz Saray'dan Rusya'daki uçak kazasına ilişkin açıklama
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.
Beyaz Saray konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.
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