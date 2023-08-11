Beyaz Saray'dan Kongre'ye çağrı: Ek fon talep etti

Beyaz Saray yönetimi, başta Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere afetle mücadele, sınır ve göçmen sorunlarıyla mücadele kapsamında ek finansman sağlayabilmek adına Kongre'den 40 milyar dolarlık ek acil durum fonunun onaylanmasını talep etti.

AA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:30
Beyaz Saray'dan Kongre'ye çağrı: Ek fon talep etti
Abone Ol google-news

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye başta Ukrayna'ya verilen destek olmak üzere afetle mücadele, sınır ve göçmen sorunlarıyla mücadelede kullanılmak üzere 40 milyar dolarlık ek acil durum fonuna ihtiyaç duyulduğunu belirten bir mektup yolladı. Young, gönderdiği mektupta, 40 milyar dolarlık acil durum fonuna "üç grup kritik ihtiyacı" karşılamak için gerek duyulduğunu belirtti.

Young'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı: 

"Kongre'yi, Ukrayna halkının anavatanını savunmasına ve dünya çapında demokrasiye olan bağlılığımızı sürdürmek; afetlerle müdahale için gerekli olan miktar konusundaki açığı gidermek ve kontrol edilemeyen yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerimizi yeterince desteklemek; fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmek ve ABD'nin güneybatı sınırındaki insani ve sınır güvenliği durumuna yanıt verme konusundaki ilerlememizi sürdürmek için talep edilen ek finansmanı sağlamak üzere hızla harekete geçmeye çağırıyorum."

Kongre'nin onaylaması halinde fonun 24 milyar dolar kadarlık kısmının Ukrayna'ya yardım ve diğer uluslararası ihtiyaçlar, 12 milyar doları afetle mücadele, 4 milyar dolar kadarının ise sınır ve göç sorunlarıyla mücadele için kullanılması planlanıyor.

Diğer yandan ABD Kongresindeki bazı Cumhuriyetçiler ek bütçe talebine tepki göstererek, fonu desteklemeyecekleri mesajını verdi.


Beyaz saray fon Ukrayna

İlgili Haberler

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışını önlem veya koşul olmaksızın destekliyor

Beyaz Saray: Biden, Türkiye'ye F-16 satışını önlem veya koşul olmaksızın destekliyor
Beyaz Saray'dan kokain açıklaması: İşlek bir bölgede bulundu

Beyaz Saray'dan kokain açıklaması: İşlek bir bölgede bulundu
Beyaz Saray'da tahliyeye neden olmuştu: Şüpheli madde kokain çıktı

Beyaz Saray'da tahliyeye neden olmuştu: Şüpheli madde kokain çıktı

En Çok Okunan Haberler