Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.
NATO ÖNCESİ KRİTİK GÖRÜŞME
Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
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