Beyaz Saray yakınlarında çatışma: Şüpheli vuruldu!

Yayınlanma: 09.03.2025 - 16:09

Güncelleme: 09.03.2025 - 16:09

ABD Gizli Servisi, Beyaz Saray’ın hemen yakınında çıkan silahlı çatışmada bir şüpheliyi vurduğunu açıkladı.

Olay, gece yarısından sonra Eisenhower İdari Ofis Binası yakınlarında meydana geldi.

Yetkililere göre, polis Indiana’dan Washington D.C.'ye seyahat eden ve intihar eğilimi gösterdiği bildirilen bir kişi hakkında bilgi paylaşmıştı.

Gizli Servis ekiplerinin, Beyaz Saray’ın batısında 17. ve F Caddeleri yakınlarında şüphelinin park halindeki aracını tespit ettiği bildirildi.

Memurlar, aracın yakınında şüphelinin eşkâline uyan bir kişiyle karşılaştı. Ancak görevliler yaklaşınca, şüpheli bir silah çıkardı ve sallamaya başladı. Bunun üzerine Gizli Servis personelinin ateş açtığı ve şüphelinin vurulduğu ifade edildi

Gizli Servis, vurulan şüphelinin hastaneye kaldırıldığını, ancak sağlık durumu hakkında net bir bilgi bulunmadığını duyurdu. Olayda hiçbir Gizli Servis görevlisinin yaralanmadığı bildirildi.

Washington D.C.’de güç kullanımı olaylarından sorumlu olan Metropolitan Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da bulunmadığı açıklandı.