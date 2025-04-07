ABD borsaları çakıldı: Piyasalarda 'Kara Pazartesi' korkusu sürüyor!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:07

Güncelleme: 07.04.2025 - 17:07

Küresel piyasalarda gerilim haftanın ilk gününde daha da derinleşirken, ABD borsa endeksleri güne sert düşüşlerle başladı. S&P 500 endeksi yüzde 3,2, Nasdaq 100 endeksi ise yüzde 3,6 değer kaybıyla açılırken; S&P 500 endeksi, zirvesinden yüzde 20 düşerek ayı piyasasına girdi.

PİYASALARDA 'KARA PAZARTESİ' ENDİŞESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarında geri adım atmaması, 'kara pazartesi' endişelerini pekiştirdi ve piyasalarda büyük satış baskısı oluşturdu. Asya, Uzak Doğu ve Avrupa piyasalarındaki düşüşün ardından merakla beklenen ABD piyasası da çöküşle açıldı. Nasdaq 100, güne yüzde 3,78 kayıpla başladı.

AVRUPA'DAN GÜÇLÜ DURUŞ ÇAĞRISI

Avrupalı siyasetçiler, Trump'ın yeni tarifelerine karşı Avrupa Birliği’nin vereceği yanıtı görüşmek üzere Lüksemburg’da bir araya geldi. Fransa da dahil olmak üzere bazı AB ülkeleri, ABD’li hizmet şirketlerine yönelik misilleme yapılmasını savunurken, diğer ülkeler temkinli bir yaklaşım sergileyerek uzlaşı arayışını sürdürdü. Fransa Ticaret Bakanı Laurent Saint-Martin, Avrupa'nın birlik içinde kalıp güçlü bir duruş sergileyerek müzakerelere devam etmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİLERİ PİYASALARI DERİNDEN SARSTI

ABD Başkanı Trump, 2 Nisan’da yaptığı açıklamayla, "Önce Amerika" politikası kapsamında ülkesinin ticaret ortaklarına yönelik yeni gümrük tarifelerini duyurdu. Bu açıklamalar diğer ekonomilerden gelecek misillemelere dair endişeleri artırarak, ticaret savaşlarının derinleşebileceği korkusunu pekiştirdi. Cuma günü Çin’in karşılık verme hamlesi küresel pay piyasalarındaki baskıyı daha da ağırlaştırdı. Avrupa Birliği'nin de benzer bir adım atacağına dair haber akışı piyasalardaki endişe ve belirsizlikleri körükledi.

ASYA PİYASALARI SALLANDI

Asya piyasalarında geniş çaplı satışlar gözlemlenirken, özellikle sanayi, otomotiv, madencilik ve teknoloji sektörleri ağır darbe aldı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 7,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,6, Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 7,3 değer kaybetti. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 13,2, Avustralya’da ASX 200 endeksi yüzde 4,2 düşüş gösterdi. Tayvan, Filipinler ve Malezya borsalarında da sert kayıplar yaşandı. Hindistan ve Pakistan'da da düşüşler devam etti.

AVRUPA BORSALARINDA PANDEMİDEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞ

Avrupa borsaları, Asya borsalarındaki sert satışları takip ederek düşüş yaşadı. Avrupa’daki şirketlerin yüzde 97’sinin hisse fiyatları gerilerken, Almanya DAX 40 endeksi yüzde 4,7, Fransa CAC 40 endeksi yüzde 4,9, İngiltere FTSE 100 endeksi yüzde 3,8 değer kaybetti. İtalya ve İsviçre borsalarında da ciddi kayıplar yaşandı. Böylece Avrupa borsaları, pandemiden bu yana en sert düşüşünü kaydetti.

BORSA İSTANBUL'DA DEV DEĞER KAYBI

Yurtiçinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2,80 düşüşle başladı. Endeks, günün ilerleyen saatlerinde de değer kaybını sürdürerek 9.131 puana geriledi. Analistler, ticaret tarifeleri ve olası müzakerelerin piyasalarda satış baskılarının devam etmesine yol açabileceğini belirtti.

Piyasa analistleri, Çin’in ABD’nin yeni gümrük vergilerine verdiği hızlı tepkiyle, küresel ticaret savaşlarının derinleşebileceği ve buna bağlı olarak bir resesyon korkusunun güçlendiğini ifade etti. Haftanın ilk işlem gününde Asya borsalarındaki sert satışların ardından, küresel piyasalarda belirsizlik hakim.