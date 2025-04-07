İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı: Samimi olduğunu kanıtlamalı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakereye inandıklarını söyleyerek, "Tüm dünya ile müzakereye açığız ve kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok. Biz gerçekten müzakere istiyoruz ama ABD’liler gerçek anlamda müzakere konusunda samimi olduğunu kanıtlamalı" dedi.

İran'dan ABD'ye müzakere çağrısı: Samimi olduğunu kanıtlamalı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 07.04.2025 - 17:41

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sivil toplum kuruluşları ve parti temsilcileri ile başkent Tahran’da bir araya geldi.

Ramazan Bayramı’nda bölge ülkeleri liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Şu anda bu ülkelerle ilişkilerimiz geçmişe kıyasla çok daha iyi durumda. Ancak ABD ile müzakere meselesi farklı. Eğer bir ülke örneğin ABD, bizi her yönden baskı altına alıyor ve her gün tehdit ediyorsa, böyle bir ülkeyle nasıl müzakere edilebilir?" dedi.

Pezeşkiyan, müzakereye inandıklarını söyleyerek, "Tüm dünya ile müzakereye açığız ve kimseyle kavga etmek gibi bir derdimiz yok. Ancak aşağılanmayı da kabul etmeyiz. Müzakereyi de her şartta ve her bedel karşılığında yürütmeyiz. Peki savaş, kargaşa ve nükleer silah peşinde olmadığımızı dünyaya daha nasıl anlatabiliriz? Biz gerçekten müzakere istiyoruz ama ABD’liler gerçek anlamda müzakere konusunda samimi olduğunu kanıtlamalı. İran’ın nükleer kabiliyetlerini barışçıl olmayan amaçlarla kullanmak gibi bir niyeti olmadığı sadece benim sözüm değil aynı zamanda yüce liderimizin de fetvası" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #ABD #İran

İlgili Haberler

ABD borsaları çakıldı: Piyasalarda 'Kara Pazartesi' korkusu sürüyor!

ABD borsaları çakıldı: Piyasalarda 'Kara Pazartesi' korkusu sürüyor!
İran’dan Türkiye’ye nota: ABD’ye destek düşmanca sayılacak

İran’dan Türkiye’ye nota: ABD’ye destek düşmanca sayılacak
İran gerilimi tırmanıyor: ABD, İsrail'e THAAD sistemi gönderdi

İran gerilimi tırmanıyor: ABD, İsrail'e THAAD sistemi gönderdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler