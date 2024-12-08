Beyaz Saray'dan 'Suriye' açıklaması: 'Biden yakından takip ediyor'
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.
President Biden and his team are closely monitoring the extraordinary events in Syria and staying in constant touch with regional partners.— Sean Savett (@NSC_Spox) December 8, 2024
Etiketler: #Beyaz saray #Joe Biden #suriye #Beşar Esad
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