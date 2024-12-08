Beyaz Saray'dan 'Suriye' açıklaması: 'Biden yakından takip ediyor'

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin, Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan 'Suriye' açıklaması: 'Biden yakından takip ediyor'
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AA
Yayınlanma: 08.12.2024 - 08:10

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.


Etiketler: #Beyaz saray #Joe Biden #suriye #Beşar Esad

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