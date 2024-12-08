Beyaz Saray'dan 'Suriye' açıklaması: 'Biden yakından takip ediyor'

Yayınlanma: 08.12.2024 - 08:10

Güncelleme: 08.12.2024 - 08:13

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, X sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Biden ve ekibinin, Suriye'deki "olağanüstü" gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Savett, ABD Başkanının, bölgesel ortaklarla yakın irtibatının sürdüğünü ifade etti.